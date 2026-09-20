‘Yo Me Llamo Martín Elías’ tiene otro don artístico y lo ha hecho ganar dólares

José Luis Lozano, el participante que hizo a Martín Elías en ‘Yo Me Llamo’, es artista plástico, pintor y publicista. Hace obras de arte bajo la técnica de óleo sobre lienzo y puede recrear exactamente lo que sus clientes le pidan. Entre sus obras hay cuadros de caballos, un hombre tocando el acordeón, la última cena, una pareja de loros y un paisaje de su tierra, San Antonio, Bolívar. Durante la época que vivió en Ecuador vendió sus obras y logró ganar en dólares.

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Sin embargo, no dedica sus días única y exclusivamente a la imitación, pues desde hace unos años enfocó su vida al mundo artístico y descubrió que a ese talento le puede sacar mucho provecho.

Ofreció su arte e hizo públicas las maneras en que lo pueden contactar, por su Instagram y su número de teléfono. Aclaró que también puede hacer cuadros personalizados.

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“Son cosas tan hermosas las que estoy viviendo y me llegan al corazón estas cosas tan lindas que ustedes hacen por mí… parece que fuera mentira”, el imitador abrió su corazón y confesó.





Tras compartir su número, empezó a recibir llamadas de personas interesadas por su arte y escuchó una oferta muy especial: una mujer dijo que le gustaría crear una exposición de arte en Santa Marta.

Qué otro personaje iba a imitar José Luis Lozano, ‘Yo Me Llamo Martín Elías’

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El cantante se identifica, de igual manera, con el intérprete de ‘Ilusiones’, Diomedes Díaz; sin embargo, existe una razón de por medio y explicó el por qué no participó imitando al Cacique: su hermano, Dagoberto Lozano, participó en ‘Yo Me Llamo’ en 2023 haciendo del doble del intérprete ‘Oye, bonita’.

Pese a que muchas personas le aconsejaban a José Luis que audicionará con El Guajiro, decidió dejarle el personaje a su familiar y se enfocó en Martín Elías, hermano del jurado del programa Elder Dayán.

El exparticipante contó que cuando él se enteró de que Martín Elías era hijo del recordado cantante vallenato Diomedes Díaz, empezó a interesarse más en el intérprete de ‘El Terremoto’, pues confesó que el ‘Cacique’ siempre fue su mayor ídolo en la vida.

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