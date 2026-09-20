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‘Yo Me Llamo Martín Elías’ es artista y ha ganado en dólares

El exparticipante del concurso dijo en ‘Día a Día’ qué otro personaje hubiera personificado y la razón por la que no lo hizo. Además, reveló que tiene un talento que lo ha hecho ganar hasta dólares.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Martín Elías’ tiene otro don artístico y lo ha hecho ganar dólares

El exparticipante del concurso dijo en ‘Día a Día’ qué otro personaje hubiera personificado y la razón por la que no lo hizo. Además, reveló que tiene un talento que lo ha hecho ganar hasta dólares.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 20 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Martín Elías'
'Yo Me Llamo Martín Elías'
Foto Instagram: @yo_me_llamo_martin_elias