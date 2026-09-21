J Balvin le envió mensaje a su exesposa, Valentina Ferrer, durante concierto en México

La gira ‘Ciudad Primavera’ llegó al estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, J Balvin cumplió con su ‘show’ tal y como estaba previsto, tuvo que dejar a un lado su ruptura y seguir con sus compromisos laborales. Sin embargo, no olvidó del todo a su familia y les dedicó unas palabras.

Qué dijo J Balvin durante su concierto en Guadalajara

Durante el concierto en territorio mexicano, Balvin interrumpió su ‘show’ para mostrar su faceta más humana y vulnerable. El gesto fue interpretado de inmediato por los asistentes como un mensaje dirigido a Valentina Ferrer y al momento de transición que viven como pareja. Tras sus palabras, el paisa dio paso a ‘La canción’, el popular tema sobre el desamor que forma parte de ‘OASIS’, su álbum colaborativo con Bad Bunny.

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"Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza, aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto, camino de sabiduría que, aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro", dijo el cantante.



Por qué terminó J Balvin con Valentina Ferrer

La modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que contaba que junto al cantante le habían puesto fin a su relación que duró más de nueve años. Sin embargo, la argentina hizo énfasis en que no hubo una infidelidad de por medio, sino que la decisión se tomó con el fin de buscar lo mejor para la familia y para el bienestar de su hijo, Río.

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Asimismo, Valentina pidió comprensión a sus seguidores y a la opinión pública para afrontar esta nueva etapa con privacidad, dejando claro que el vínculo de respeto y la responsabilidad compartida como padres seguirán siendo la prioridad para ambos.

Tan solo tres días después del anuncio, Valentina celebró su cumpleaños y recibió un mensaje a través de las redes sociales por parte del músico. “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, decía la publicación.

