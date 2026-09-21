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Capítulo 42 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
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J Balvin le envió mensaje a su exesposa, Valentina Ferrer, durante presentación en México

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores durante un reciente concierto tras dedicar unas palabras sobre “tropezar en la vida”, luego de separarse de Valentina Ferrer.

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J Balvin le envió mensaje a su exesposa, Valentina Ferrer, durante concierto en México

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores durante un reciente concierto tras dedicar unas palabras sobre “tropezar en la vida”, luego de separarse de Valentina Ferrer.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 21 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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J Balvin y Valentina Ferrer
J Balvin y Valentina Ferrer
Foto Instagram: @jbalvin