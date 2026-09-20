De qué murieron El Joe Arroyo y Jairo Varela: lucharon contra el racismo para triunfar

El Joe Arroyo y Jairo Varela dejaron una huella imborrable en la música colombiana. El primero, conocido como el ‘Centurión de la noche’, fundó la orquesta La Verdad y llevó sus raíces afrocolombianas a canciones como ‘La Rebelión’, mientras que Varela fue el creador del Grupo Niche y uno de los grandes compositores de la salsa.

En ‘Expediente Final’ se recordó cómo ambos tuvieron que superar diferentes obstáculos para alcanzar el reconocimiento. En el caso de Jairo Varela, su camino estuvo marcado por desplantes y episodios de discriminación relacionados con su condición de hombre negro que logró alcanzar un importante éxito económico.

“Todo eso costó mucho. Desprecio, desplantes, discriminaciones. Eso llegar allá, eso no lo encontraron en una bolsa de leche”, se recordó sobre las dificultades que enfrentó el músico.

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¿De qué murieron El Joe Arroyo y Jairo Varela?

El Joe Arroyo falleció el 26 de julio de 2011, a los 55 años, debido a una falla multisistémica que conmocionó al país. Su música, especialmente ‘La Rebelión’, se convirtió en una expresión de sus raíces y de la historia de la población negra en Colombia.

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Jairo Varela, por su parte, murió el 8 de agosto de 2012 a causa de un infarto agudo de miocardio. El fundador del Grupo Niche dejó cientos de composiciones y un legado que continúa presente en nuevas generaciones.

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