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De qué murieron El Joe Arroyo y Jairo Varela: lucharon contra el racismo para triunfar - CaracolTV

Joe Arroyo y Jairo Varela fueron dos de las figuras afrodescendientes más importantes de la música colombiana y enfrentaron diversas dificultades. Su legado permanece vigente a través de su música.

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De qué murieron El Joe Arroyo y Jairo Varela: lucharon contra el racismo para triunfar

Joe Arroyo y Jairo Varela fueron dos de las figuras afrodescendientes más importantes de la música colombiana y enfrentaron diversas dificultades. Su legado permanece vigente a través de su música.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 20 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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