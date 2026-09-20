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Expediente Final: Capítulo: Jairo Varela, el Joe Arroyo, Leonor González Mina y más figuras afrodescendientes que dejaron huella - CaracolTV

Se abre el Expediente Final de grandes figuras afrodescendientes que dejaron huella en la música, la radio, la televisión y los escenarios de Colombia, pero que tuvieron que enfrentar diferentes barreras para abrirse camino en el mundo artístico.

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Capítulo: Jairo Varela, el Joe Arroyo, Leonor González Mina y más figuras afrodescendientes que dejaron huella

Expediente Final: Capítulo: Jairo Varela, el Joe Arroyo, Leonor González Mina y más figuras afrodescendientes que dejaron huella

Se abre el Expediente Final de grandes figuras afrodescendientes que dejaron huella en la música, la radio, la televisión y los escenarios de Colombia, pero que tuvieron que enfrentar diferentes barreras para abrirse camino en el mundo artístico.

Por: Daniela Correa Grisales
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