Expediente Final: Capítulo: Jairo Varela, el Joe Arroyo, Leonor González Mina y más figuras afrodescendientes que dejaron huella - CaracolTV
Se abre el Expediente Final de grandes figuras afrodescendientes que dejaron huella en la música, la radio, la televisión y los escenarios de Colombia, pero que tuvieron que enfrentar diferentes barreras para abrirse camino en el mundo artístico.
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Capítulo: Jairo Varela, el Joe Arroyo, Leonor González Mina y más figuras afrodescendientes que dejaron huella
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Capítulo: Jairo Varela, el Joe Arroyo, Leonor González Mina y más figuras afrodescendientes que dejaron huella
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Se abre el Expediente Final de grandes figuras afrodescendientes que dejaron huella en la música, la radio, la televisión y los escenarios de Colombia, pero que tuvieron que enfrentar diferentes barreras para abrirse camino en el mundo artístico.