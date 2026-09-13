Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noches de premier
Juegos
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Expediente Final: Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior - CaracolTV
Edison Chará dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. Su talento, logros y experiencia internacional marcaron una carrera que terminó de forma trágica, dejando gran tristeza en el deporte.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Expediente Final
/
Capítulos
/
Expediente Final: Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior
43:05 min
Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior
Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena
43:18
Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias
42:45
Capítulo: Bonifacio Ávila, la historia de un boxeador con un espíritu de lucha inquebrantable
43:05
Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior
Expediente Final: Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior
Edison Chará dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. Su talento, logros y experiencia internacional marcaron una carrera que terminó de forma trágica, dejando gran tristeza en el deporte.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
13 de Septiembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena
43:18
Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias
42:45
Capítulo: Bonifacio Ávila, la historia de un boxeador con un espíritu de lucha inquebrantable
con templanza, Germán Vergas Lleras enfrentó atentados y un accidente
42:35
Capítulo: Humberto Arango, el villano por excelencia de la televisión colombiana
Capítulo: Alfonso Flórez Inició el camino para los grandes del ciclismo | Expediente Final
43:05
Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior
Expediente Final
Expediente Final: Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo: Bonifacio Ávila, la historia de un boxeador con un espíritu de lucha inquebrantable
Expediente Final
Expediente Final: con templanza, Germán Vergas Lleras enfrentó atentados y un accidente
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo: Humberto Arango, el villano por excelencia de la televisión colombiana
Expediente Final
Expediente Final: Capítulo: Alfonso Flórez Inició el camino para los grandes del ciclismo | Expediente Final
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series