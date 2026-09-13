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Expediente Final: Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior - CaracolTV

Edison Chará dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. Su talento, logros y experiencia internacional marcaron una carrera que terminó de forma trágica, dejando gran tristeza en el deporte.

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Expediente Final: Edison Chará, el futbolista que conquistó las canchas de Colombia y el exterior

Edison Chará dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. Su talento, logros y experiencia internacional marcaron una carrera que terminó de forma trágica, dejando gran tristeza en el deporte.

Por: Jorge Andrés Bernal
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