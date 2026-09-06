Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena 43:18 Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias 42:45 Capítulo: Bonifacio Ávila, la historia de un boxeador con un espíritu de lucha inquebrantable con templanza, Germán Vergas Lleras enfrentó atentados y un accidente Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena

Expediente Final: Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena Familiares, amigos y colegas de Salvo Basile cuentan en ‘Expediente Final’ cómo llegó el actor a Colombia y terminó enamorándose de Cartagena, además de recordar la época de hambruna que sobrevivió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. También recordaron su aporte al cine, su ayuda a los más necesitados y sus últimos días combatiendo el cáncer.