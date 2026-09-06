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Capítulo Expediente Final: HOY 6 de septiembre completo y gratis - CaracolTV

Familiares, amigos y colegas de Salvo Basile cuentan en ‘Expediente Final’ cómo llegó el actor a Colombia y terminó enamorándose de Cartagena, además de recordar la época de hambruna que sobrevivió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. También recordaron su aporte al cine, su ayuda a los más necesitados y sus últimos días combatiendo el cáncer.

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Expediente Final: Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena

Familiares, amigos y colegas de Salvo Basile cuentan en ‘Expediente Final’ cómo llegó el actor a Colombia y terminó enamorándose de Cartagena, además de recordar la época de hambruna que sobrevivió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. También recordaron su aporte al cine, su ayuda a los más necesitados y sus últimos días combatiendo el cáncer.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias
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