Capítulo Expediente Final: HOY 6 de septiembre completo y gratis - CaracolTV
Familiares, amigos y colegas de Salvo Basile cuentan en ‘Expediente Final’ cómo llegó el actor a Colombia y terminó enamorándose de Cartagena, además de recordar la época de hambruna que sobrevivió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. También recordaron su aporte al cine, su ayuda a los más necesitados y sus últimos días combatiendo el cáncer.
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Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena
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Expediente Final: Salvo Basile pasó de sobrevivir la hambruna en Italia a enamorarse de Cartagena
Familiares, amigos y colegas de Salvo Basile cuentan en ‘Expediente Final’ cómo llegó el actor a Colombia y terminó enamorándose de Cartagena, además de recordar la época de hambruna que sobrevivió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. También recordaron su aporte al cine, su ayuda a los más necesitados y sus últimos días combatiendo el cáncer.