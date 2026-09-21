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Murió Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a sus 27 años

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven modelo Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber. Figuras como Paris Hilton se pronunciaron.

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Murió Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford, a sus 27 años

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven modelo Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber. Figuras como Paris Hilton se pronunciaron.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 21 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Presley Gerber y Cindy Crawford
Presley Gerber y Cindy Crawford
Foto Instagram: @presleygerber y @cindycrawford