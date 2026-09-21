Murió Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford, a sus 27 años

La oficina del médico forense de Los Ángeles y voceros de la familia confirmaron el deceso del modelo este domingo 20 de septiembre de 2026, mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación en California, según el periódico The Mirror.

Lea también: De qué murieron El Joe Arroyo y Jairo Varela: lucharon contra el racismo para triunfar



Aunque las circunstancias exactas que provocaron su fallecimiento continúan bajo investigación y la causa oficial de muerte se mantiene en reserva hasta la entrega de la autopsia final, la vocera familiar Allie Jenkins compartió un emotivo mensaje solicitando el respeto del público: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Quién era Presley Gerber y qué problemas de salud atravesaba

Publicidad

Presley Walker Gerber nació en julio de 1999, fruto del matrimonio entre la supermodelo internacional Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Siguiendo los pasos de su icónica madre y junto a su hermana menor, la también modelo Kaia Gerber, Presley debutó a los 16 años en la pasarela de la firma Moschino y construyó una exitosa trayectoria colaborando con casas de alta costura como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana y Burberry.



Sin embargo, a la par de su exitosa carrera, el joven atravesó una dura lucha por la salud mental y el abuso de sustancias durante casi una década. El modelo presentaba antecedentes legales y procesos, en 2019 fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol en Beverly Hills, recibiendo tres años de libertad condicional.

Publicidad

En 2024, confesó que había sobrevivido a una grave sobredosis de fentanilo que lo dejó en coma por varios días, además de manifestar problemas de dependencia a medicamentos recetados por parte de múltiples especialistas, contó el portal Milenio.

Además, hacía activismo en sus redes sociales en sus últimos meses, Presley utilizó sus canales digitales para difundir contenidos titulados ‘Lunes de Salud Mental’, buscando generar conciencia social y brindar apoyo a personas con depresión o adicciones.

Cómo reaccionó la familia Gerber-Crawford y la industria del entretenimiento

La noticia generó un profundo impacto en la farándula global. Figuras como Paris Hilton manifestaron su tristeza en redes sociales dedicándole palabras de cariño: "Presley, eras un alma hermosa, tan dulce, sensible y genuino".

Publicidad

Historia de Instagram Paris Hilton Foto Instagram: @parishilton

Recientemente, su hermana Kaia Gerber había expresado en una entrevista con la revista Vogue lo complejo que fue para el entorno familiar afrontar durante una década este proceso, destacando el valor de su hermano al mostrarse transparente sobre sus vulnerabilidades humanas sin ocultarse tras la fama. Por su parte, Cindy Crawford le dedicó un emotivo mensaje en su último cumpleaños reafirmando su orgullo incondicional como madre.

Publicidad

Lea también: Iván Lalinde, de Día a Día, abrió su corazón sobre de la lucha de su mamá contra el Alzheimer