Quién es quién en ‘María la Caprichosa’ en la etapa adulta: estos son los nuevos actores

Caracol Televisión ha cautivado a los colombianos con la historia de María Roa, quienes se conectan todas las noches para seguir lo que sucede en la vida de la protagonista y de quienes la rodean.

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Ahora, ‘María la Caprichosa’ da un salto en el tiempo y muestra a los personajes en una etapa más madura, después de superar las adversidades y dificultades que la vida les ha presentado. Además, llegan con nuevos sueños y motivaciones para continuar luchando por sus deseos.

Aquí te contamos quiénes son los nuevos actores que continuarán con la historia, asumirán estos personajes y les darán nuevos matices a las tramas que están por desarrollarse.

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Paola González (María en la juventud) pasa a ser interpretada por Karent Hinestroza (María adulta)





Paola González, María en la juventud: es una mujer audaz, inteligente, soñadora, y, sobre todo, es alguien a quien las injusticias la incomodan hasta el punto de querer ayudar. La actriz aseguró que este ha sido el proyecto más importante en el que ha trabajado, ya que fueron meses de larga preparación, de lectura, estudios y ver entrevistas, además, cada día que pasaba debía mejorar su acento con la ayuda de Ramses Ramos. “Tuve la fortuna de compartir escena con actores a los que admiro mucho; siento que cada uno de ellos fue un regalo de Dios”.

Karent Hinestroza, María Roa adulta: la enseñanza que este personaje deja es la perseverancia y resiliencia: “María me enseñó que, aunque los deseos que uno tiene parezcan imposibles, se pueden alcanzar, eso es algo que lo agradezco porque me llenó el corazón de valentía para seguir persiguiendo mis sueños”.

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Paola González y Karent Hinestroza Foto: Caracol Televisión

Paola Moreno (Tulia en la juventud) pasa a ser interpretada por Constanza Hernádez (Tulia adulta)

Paola Moreno, Tulia en la juventud: es una de las amigas y compañeras más cercanas a María desde sus inicios como trabajadora del servicio doméstico en Medellín. Para María, ella es refugio de sororidad, empatía y apoyo mutuo frente a las condiciones adversas y las brechas sociales a las que se enfrentan. La mujer en su juventud brinda a la historia un toque de humanidad y vitalidad.

Constanza Hernández, Tulia en la adultez: la mujer se consolida como uno de los apoyos más sólidos e incondicionales de María Roa. Su relación deja de ser solo una amistad juvenil para convertirse en un vínculo familiar y de complicidad frente a las adversidades. Tras haber vivido años llenos de abusos y desigualdades en el trabajo doméstico, la versión adulta de Tulia muestra una postura más firme, sabia y protectora. Es una figura que busca cuidar a los suyos con determinación y dignidad.

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Paola Moreno y Constanza Hernández Foto Instagram: @Paolaamorenoe y @connihernandez1

Valeria Caicedo (Francy joven) pasa a ser interpretada por Katia Semacaritt (Francy adulta)

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Valeria Caicedo, Francy en la juventud: aporta energía y espontaneidad al grupo de amigas. Representa la juventud que, a pesar de las difíciles condiciones laborales y sociales, mantiene vivas sus ilusiones y sueños de un futuro mejor. Forma parte del círculo cercano que acompaña a María en sus primeros años; ayuda a construir esa red de apoyo, solidaridad y sororidad que resulta fundamental para sobrellevar la rutina y los abusos del oficio.

Katia Semacaritt, Francy en la adultez: A diferencia de su etapa juvenil, la Francy adulta refleja una mayor madurez frente a las realidades laborales y personales. Mantiene la esencia de su carácter, pero con la cautela y la sabiduría que otorgan los años de experiencia. Sigue siendo una pieza clave en el círculo afectivo y de sororidad de María Roa. Su personaje demuestra cómo los lazos forjados en la juventud perduran con el tiempo, sirviendo de respaldo y refugio mutuo frente a las injusticias.

Valeria Caicedo y Kattia Semacaritt Foto Instagram: @Katiasemacaritt y @soyvaleriacaicedo

Junior Polo (Simón en la juventud) pasa a ser interpretado por Antonio Cantillo (Simón Sánchez adulto)

Junior Polo, Simón en la juventud: refleja la energía, la curiosidad y los impulsos propios de la juventud. Su personaje sirve para retratar los dilemas, ilusiones y expectativas de crecimiento en un contexto social complejo. Mantiene una relación cercana con el núcleo principal de la historia, funcionando como apoyo en los conflictos y acompañamiento en los años formativos, donde se forjan las lealtades que marcarán el rumbo de sus vidas.

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Antonio Cantillo, Simón Sánchez adulto: El Simón mayor refleja un perfil más asentado, reflexivo y pragmático. Ha dejado atrás la impetuosidad de la juventud para encarar con mayor aplomo las realidades y presiones de su entorno. Mantiene un papel clave en la red de lazos afectivos de la historia. Su presencia sirve para poner a prueba las lealtades del pasado, enfrentando viejos conflictos o consolidando el respaldo hacia quienes lo han acompañado desde sus inicios.

Keyller de la Hoz (Willington en la juventud) pasa a ser interpretado por Joaquín Araújo (Willington adulto)

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Keyller de la Hoz, Willington en la juventud: se presenta como el primer amor sentimental de María Roa durante su juventud. Representa esa etapa de ilusión, afecto genuino y complicidad romántica en medio de las dificultades iniciales. Aporta un marcado sabor y carisma caribeño, reflejando la calidez, la soltura y la energía propia del entorno popular en el que se desenvuelve.

Joaquín Araújo, Willington adulto: encarna a un hombre golpeado y transformado por el tiempo y las circunstancias de la vida. Mantiene esa esencia de afecto y conexión profunda con María, pero con la carga emocional y la nostalgia de los caminos que tomaron o las promesas que quedaron en el aire. A pesar de la distancia que se generó a lo largo de los años, su presencia adulta sigue siendo una figura de refugio y verdad para María. Es alguien que conoce sus raíces y le recuerda quién es en medio de sus luchas.

Keyller de la Hoz y Joaquín Araújo Foto Instagram: @keyllerdlhr y @joaquinaraujosi

Sin embargo, Fernando, Pérxides, Manuel, Irma, Brayan, Bayardo, Victoria, Greeicy, siguen siendo los mismos y no tienen cambio de personaje.

Por otro lado, Leo, interpretado por Joao Agredo: muestra a un hombre más asentado, que debe hacer frente a las responsabilidades, decisiones y dilemas profesionales y personales que se presentan con el paso del tiempo. Tiene un papel sentimental y de acompañamiento muy cercano a María Roa. No obstante, su relación se ve constantemente puesta a prueba por los diferentes caminos que ambos toman, sus ambiciones individuales y las metas de vida que los unen o los distancian.

Joao Agredo Foto Instagram: @joao.agredo

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