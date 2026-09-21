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Quién es quién en ‘María la Caprichosa’ en la etapa adulta: estos son los nuevos actores

La producción, basada en hechos reales, cuenta la vida de María Roa, que nació durante la violenta época de los años 80 en el municipio de Apartadó, Antioquia, y vivió el asesinato de su hermana.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Quién es quién en ‘María la Caprichosa’ en la etapa adulta: estos son los nuevos actores

La producción, basada en hechos reales, cuenta la vida de María Roa, que nació durante la violenta época de los años 80 en el municipio de Apartadó, Antioquia, y vivió el asesinato de su hermana.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 21 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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'María, la caprichosa'
'María, la caprichosa'
Foto: Caracol TV