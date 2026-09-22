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Quién se ganó los 5 millones en Yo Me Llamo por ser el mejor imitador de la noche

La imitadora de Becky G sorprendió al jurado con su presentación y se convirtió en la mejor de la noche, reconocimiento que le permitió ganar un gran premio económico.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitadora de Becky G ganó 5 millones de pesos en ‘Yo Me Llamo’: “He llorado demasiado”

La imitadora de Becky G sorprendió al jurado con su presentación y se convirtió en la mejor de la noche, reconocimiento que le permitió ganar un gran premio económico.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 22 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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