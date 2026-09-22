Imitadora de Becky G ganó 5 millones de pesos en ‘Yo Me Llamo’: “He llorado demasiado”

En el más reciente capítulo de ‘Yo Me Llamo’, la imitadora de Becky G se convirtió en la mejor de la noche gracias a su presentación de ‘Ram pam pam’. Como reconocimiento a su desempeño, recibió un premio de 5 millones de pesos.

La participante llegó al escenario dispuesta a demostrar su evolución y sorprendió con una interpretación llena de energía, actitud y sensualidad. Su presentación no solo llamó la atención por la caracterización de Becky G, sino también por la seguridad que mostró durante su actuación.



‘Yo Me Llamo Becky G’ recibió elogios de los jurados

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Al finalizar la presentación, Amparo Grisales destacó la evolución que había tenido la imitadora y resaltó que había sabido aprovechar los comentarios realizados por los jurados a lo largo de la competencia.





“Hoy estuviste súper sensual, por eso te digo que la energía sobre el escenario fue muy hermosa. Creciste muchísimo y tuviste ese flow maravilloso”, expresó la jurado, quien reconoció el trabajo que la participante había realizado para mejorar su interpretación.

Por su parte, Elder Dayán destacó la actitud con la que la imitadora llegó al escenario y aseguró que la seguridad que mostró le permitió desenvolverse mejor durante la presentación. El jurado también resaltó el avance que había conseguido durante su paso por la competencia.

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Finalmente, César Escola señaló que la picardía y la confianza que mostró la participante durante su actuación lograron imponerse sobre algunos pequeños detalles que todavía debía seguir trabajando.

La imitadora de Becky G celebró el premio de 5 millones

En entrevista después de conocer la decisión de los jurados, la imitadora de Becky G aseguró que se sintió feliz y orgullosa por haber conseguido conquistar al jurado. Para ella, el reconocimiento llegó en un momento especialmente importante dentro de la competencia.

La doble recordó que en dos ocasiones había estado en riesgo de eliminación, por lo que convertirse en la mejor de la noche y recibir el premio de 5 millones de pesos representó una importante dosis de confianza para continuar en el programa.

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Más allá del dinero, la imitadora aseguró que este reconocimiento la hizo sentir satisfecha y empoderada para seguir trabajando en su personaje y dar lo mejor de sí en cada presentación. Ahora, el reto será mantener esa evolución y demostrar nuevamente su talento sobre el escenario.

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