Amparo Grisales y su exesposo hablaron de su historia de amor en Día a Día: "Muy lindo"

Amparo Grisales cumplió 70 años el pasado 19 de septiembre, una vida marcada por grandes éxitos, pasión por la actuación y, por supuesto, muchas vivencias. Este martes 22, estuvo como invitada especial en Día a Día, donde se celebró su trayectoria y se contó con la presencia de una persona que marcó una etapa importante de su vida.

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Amparo Grisales se reencontró con su exesposo

Al set llegó el pintor y publicista argentino Germán Tessarolo, su primer amor, según sus palabras, y su exesposo, con quien comparte una historia que ambos recordaron y detallaron ante los colombianos.

Cabe recordar que, en ese momento, él tenía 11 años más que ella y, aunque su matrimonio duró aproximadamente dos años, se separaron hace 50 años.

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Durante el reencuentro, Amparo recordó con cariño aquella época y aseguró que es “un recuerdo que jamás se borra”. También contó que Germán estuvo presente en la celebración de sus 14 años y que en ese entonces él se desempeñaba como director de arte.





La actriz describió aquella relación como “un romance muy lindo” y confesó que su mamá lloró cuando se enteró de que se había casado. Según relató, esa fue la única tristeza que aquella relación le causó a su madre.

Además, Amparo manifestó que siente una profunda admiración por su exesposo y recordó algunos de los momentos que compartieron durante aquella etapa de sus vidas.

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¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales?

El hombre que conquistó el corazón de Amparo Grisales fue Germán Tessarolo, un pintor y publicista argentino, 11 años mayor que ella.

Germán nació en Venecia, Italia, en 1945, y a los tres meses emigró con su familia a Buenos Aires, Argentina. El arte corre por sus venas: su bisabuelo, Antonio Baggio, fue profesor de dibujo y escultura en Bellas Artes en Venecia; su padre, Aldo Armando Tessarolo, fue barítono y violinista; y su tío, Germán Tessarolo Baggio, también fue pintor y publicista.

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Desde niño mostró talento para el arte y, a lo largo de su trayectoria, ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas.

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