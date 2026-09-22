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Amparo Grisales y su exesposo hablaron de su historia de amor: quién es y cuánto duraron juntos

La Diva de Colombia se llevó una gran sorpresa en el programa matutino, pues se reencontró con Germán Tessarolo, con quien estuvo casada cuando tenía tan solo 14 años.

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HERO DK - Día a Día

Amparo Grisales y su exesposo hablaron de su historia de amor en Día a Día: "Muy lindo"

La Diva de Colombia se llevó una gran sorpresa en el programa matutino, pues se reencontró con Germán Tessarolo, con quien estuvo casada cuando tenía tan solo 14 años.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 22 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Amparo Grisales y su exesposo hablaron de su historia de amor en Día a Día.
Amparo Grisales y su exesposo hablaron de su historia de amor en Día a Día.
Foto: Caracol Televisión