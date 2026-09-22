Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Capítulo 43 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Amparo Grisales recordó a su primer novio en ‘Día a Día’: es papá de un famoso

‘La Diva de Colombia’ concedió una entrevista en el programa matutino de Caracol y abrió su corazón para contar sus primeras historias de amor, detalles de su vida y familia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Amparo Grisales recordó a su primer novio en ‘Día a Día’: es papá de un famoso

‘La Diva de Colombia’ concedió una entrevista en el programa matutino de Caracol y abrió su corazón para contar sus primeras historias de amor, detalles de su vida y familia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 22 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Amparo Grisales
Amparo Grisales
Foto: Caracol Televisión