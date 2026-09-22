Amparo Grisales recordó a su primer novio en ‘Día a Día’: es papá de un famoso

‘La Diva de Colombia’ concedió una entrevista en el programa matutino de Caracol y abrió su corazón para contar sus primeras historias de amor, detalles de su vida y familia.

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La icónica figura de ‘Yo Me Llamo’ recordó quién fue su primer novio y cómo comenzó la historia de amor entre ellos. Amparo Grisales tenía 13 años y aún vivía en su ciudad natal, Manizales.

Amparo en su niñez practicó basquetbol e hizo parte de la Selección Caldas de Voleibol. Durante esta etapa, compartió entrenamientos con el equipo masculino del mismo seleccionado.

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Quién fue el primer amor de Amparo Grisales



Allí conoció a Alberto Mejía, papá de Tatán Mejía, un reconocido piloto de motocross colombiano, esposo de la actriz Maleja Restrepo.

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La relación con el "Chinche" Mejía empezó cuando eran niños y estaban llenos de pensamientos e ideas inocentes; pues el primer día que salieron, fue por insistencia del hombre, al decirle que la quería invitar a comer en la calle.

‘La Diva de Colombia’ aceptó la invitación y salieron a comer helado de coco en la Avenida Santander de la ciudad de Manizales. Amparo aseguró que aún existe el lugar donde tuvo su primera cita.

Mientras caminaban por las calles de la capital de Caldas, el papá de Tatán Mejía intentaba darle la mano de forma disimulada, sin embargo, a Amparo le daba pena y ella solamente le estiraba un dedo para que él lo cogiera. Al dejarla en su casa, su novio se despidió y le robó un beso en la boca.

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A pesar de la dulce invitación, la pareja decidió acabar la relación y seguir por otros rumbos diferentes. No obstante, seguían concurriendo los mismos lugares, pues entrenaban juntos, y ella descubrió que al siguiente día de terminar él ya estaba coqueteándole a otra mujer, pero a Amparo no le importó, pues la nueva enamorada era suplente del equipo, mientras que ella era nada más y nada menos que la capitana.

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