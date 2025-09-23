Tatán Mejía estaba celebrando su cumpleaños cuando murió su suegro: le hizo importante promesa

La familia Mejía Restrepo está de luto debido al fallecimiento del padre de la presentadora colombiana, así lo dieron a conocer en la mañana de este 23 de septiembre a través de plataformas digitales como Instagram. Uno de los primeros en referirse sobre el tema fue el corredor colombiano de Freestyle Motocros, quien apareció en las historias de la citada red para hacerle una promesa a su suegro.

"Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté, que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió", escribió junto a una fotografía en la que se les observa uniendo sus puños para la instantánea en medio de una reunión familiar.

Promesa de Tatán Mejía a su suegro tras su muerte. Foto: Instagram @tatanmejia

Pocas horas antes, el también creador de contenido digital había hecho un post en su feed en donde recordaba con cariño las experiencias que compartió con su suegro y reflexionaba sobre la vida; no obstante, este mensaje fue editado este martes tras la confirmación de la noticia: "Hoy celebro la vida, la alegría y los momentos, celebro la alegría de estar con la gente que amo, celebro cada segundo de vida. 'Ya me pasé el juego' en modo difícil. ahora solo queda vivir", se lee en la descripción.

En las imágenes siguientes también se aprecia a Mejía abrazando un árbol, riendo junto a su esposa, montando caballo y a punto de subirse a su moto, lo que despertó múltiples comentarios de admiración por parte de sus seguidores, que no dudaron en elogiar el compromiso que ha demostrado tener tanto con su familia como con su disciplina deportiva.

Es necesario mencionar que la pareja había viajado a la playa con Macarena y Guadalupe porque el manizaleño cumplió 40 años este 22 de septiembre, por lo que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.

Por el momento no se conocen detalles sobre su fallecimiento, solo se sabe que la influenciadora estaba preocupada por el deterioro de su estado de salud. Su comunidad, por su parte, les ha envido a ambos mensajes de solidaridad y ha expresado que está atenta a conocer detalles sobre las honras fúnebres para darle el último adiós.

