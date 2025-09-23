En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Tatán Mejía estaba celebrando su cumpleaños cuando murió su suegro: le hizo importante promesa

Tatán Mejía estaba celebrando su cumpleaños cuando murió su suegro: le hizo importante promesa

La presentadora caleña informó que su padre, Ramiro Restrepo, se encontraba recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Occidente, donde finalmente falleció.

Sentidas palabras de Tatán Mejía al papá de Maleja Restrepo tras su muerte.
Sentidas palabras de Tatán Mejía al papá de Maleja Restrepo tras su muerte.
Foto: Instagram @maleja_restrepo y @tatatanmejia
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

