El problema de Maleja Restrepo por el que casi termina con Tatán Mejía: "No me podía autorregular"

Maleja Restrepo es la más reciente invitada al podcast Vos Podés de Tatiana Franco, espacio en el que habló no solo de sus inicios en el mundo del entretenimiento rompiendo esquemas cuando era presentadora, sino que también se refirió a su vida privada, exponiendo así cómo ha logrado construir una relación sana con Tatán Mejía.

Mira también: Maleja Restrepo y Tatán Mejía revelaron cómo fue el momento en el que les propusieron un trío

Inicialmente, señaló que el éxito de su matrimonio ha sido la comunicación y que no dan nada por hecho, lo que los ha llevado a dar lo mejor de sí mismos todos los días. La conversación se dirigió a los retos que han afrontado juntos, por lo que la expresentadora de Play Zone no dudó en contar el motivo por el que un día casi terminan definitivamente.

Maleja Restrepo tuvo problemas con el alcohol

Restrepo le contó a Franco que siempre le ha gustado el alcohol; sin embargo, en una época se percató de que su consumo era mucho más frecuente de lo habitual y que no lo ingería de una forma regulada y sana, lo que empezó a ser una problema en su hogar.

Publicidad

No te pierdas: ¿Se parecen? Policía confundió a Maleja Restrepo con Greeicy Rendón y esta fue su reacción

"Yo estaba llegando a límites que no me podía autorregular, ya tenía lagunas y esto era repetitivo. Sebas me dijo 'no, no puedo más. O sea, de verdad no, sino quieres hacer nada, fresca, yo me voy, pero decímelo, no me tengas como cada semana con que vas a cambiar, pero aquí no estoy bien'", dijo en medio del encuentro.

Publicidad

Esta charla la llevó a sentir un remordimiento de conciencia intenso, pues se dio cuenta de que estaba afectando a su compañero de vida por una actividad que tampoco le hacía bien a ella.

Te puede interesar: Video: Maleja Restrepo se pronunció frente a la salud de su padre, quien fue operado de emergencia

"Yo decía por qué voy a tirar todo a la caneca, todo lo que hemos construido los dos. Por qué por una actuación mía que, además de estarle haciendo daño a él, me lo estoy haciendo yo", finalizó.

Publicidad

Tatan Mejía y Maleja Restrepo se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. La pareja vive a las afueras de Bogotá en una finca en la que tienen contacto con la naturaleza y crían a sus dos hijas Guadalupe y Macarena.