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Quién es el guapo actor que interpreta a ‘Kaya Albora’ en la novela turca ‘Ciudad Lejana’ de Caracol TV

Atakan Özkaya es considerado por muchas televidentes como todo un galán de la pantalla gracias a su belleza física y profesionalismo. Aquí algunos detalles del turco.

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HERO - DK - CIUDAD LEJANA 2026

Él es el guapo actor que interpreta a ‘Kaya Albora’ en la novela turca ‘Ciudad Lejana’

Atakan Özkaya es considerado por muchas televidentes como todo un galán de la pantalla gracias a su belleza física y profesionalismo. Aquí algunos detalles del turco.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 22 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Kaya Albora
Kaya Albora
Foto: Caracol TV