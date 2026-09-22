Él es el guapo actor que interpreta a ‘Kaya Albora’ en la novela turca ‘Ciudad Lejana’

Atakan Özkaya se ha robado las miradas de cientos de televidentes y seguidores de Caracol Televisión tras interpretar a ‘Kaya Albora’ en la exitosa novela turca ‘Ciudad Lejana’. Su atractivo físico y talento actoral lo convirtieron en el galán del momento, cautivando a miles de televidentes colombianas que no se pierden ni un solo episodio de esta gran producción.

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¿Quién es el actor que interpreta a ‘Kaya Albora’ en la novela ‘Ciudad Lejana’?

Atakan Özkaya es un actor turco nacido el 29 de junio de 1998 en Estambul. Estudió actuación en la Universidad Beykent y comenzó su carrera con participaciones en producciones como ‘Kalp Atışı’, ‘İçimizdeki Ateş’ y ‘Kardeşlerim’.

El actor ganó mayor reconocimiento internacional al interpretar a ‘Kaya Albora’ en ‘Uzak Şehir’, producción conocida en español como ‘Lejos de ti’ o ‘Ciudad Lejana’. Özkaya, de aproximadamente 1,77 metros de estatura, se ha convertido en uno de los rostros destacados de la serie y continúa consolidando su carrera en la televisión turca.

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¿Qué pasó con el papá de Atakan Özkaya?

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El padre del actor falleció en agosto de 2025 a los 63 años. Según reportaron medios turcos, sufrió un ataque cardíaco mientras Atakan se encontraba trabajando en las grabaciones de ‘Ciudad Lejana’.

¿Quién es la novia de Atakan Özkaya, actor de ‘Ciudad Lejana’?

Atakan Özkaya, conocido por interpretar a Kaya Albora en ‘Ciudad Lejana’, vive un romance con la actriz Dilin Döğer, quien también hace parte del elenco de la producción y da vida a ‘Zerrin’. La pareja pasó de compartir ‘set’ a construir una relación sentimental.

Aunque en 2025 el actor había negado que existiera un romance entre ambos, un año después la relación quedó confirmada públicamente. Desde entonces, Özkaya y Döğer han compartido fotografías juntos en redes sociales, dejando ver algunos momentos de su relación.

¿Dónde ver la novela turca ‘Ciudad Lejana’ en Colombia?

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La producción turca 'Ciudad Lejana' se transmite en Colombia a través de la señal de Caracol Televisión. Se emite de lunes a viernes luego de la emisión central del mediodía de Noticias Caracol y también se encuentra disponible en las plataformas digitales del canal.