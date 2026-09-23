‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ ganó 5 millones y sorprendió al contar qué hará con el dinero

Durante el capítulo 44 de ‘Yo Me Llamo’, el participante llegó al escenario dispuesto a demostrar la evolución que ha tenido a lo largo de la competencia. Para esta presentación interpretó ‘Guaro remix’ junto a Andrey Riobueno, El Socio Quereigua y John de la Torre Mar, quienes lo acompañaron durante el ‘show’ y aportaron a la puesta en escena.

El imitador no solo llamó la atención por su caracterización del artista bumangués, sino también por la seguridad con la que se desenvolvió frente al público y los jurados. El baile, la energía y la sensualidad fueron algunos de los elementos que marcaron su presentación.



‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ recibió elogios de Amparo, César y Elder

Después de la presentación, Amparo Grisales destacó la manera en que el imitador se desenvolvió sobre el escenario. La jurado aseguró que disfrutó especialmente el baile que realizó y resaltó el color de su voz, así como las tonalidades que utilizó para interpretar la canción.

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Elder Dayán también tuvo palabras positivas para el participante y señaló que logró liderar al grupo de cantantes que lo acompañó durante la presentación. ‘El Cantor’ destacó la actuación del imitador y aseguró que logró “sacarla del estadio”.





Por su parte, César Escola resaltó que los músicos que acompañaron al participante estuvieron al servicio de su presentación, permitiéndole asumir el protagonismo durante la noche. Además, felicitó al imitador por su puesta en escena y reconoció el trabajo que ha realizado durante la competencia.

El reconocimiento llegó al final de la jornada, cuando el imitador fue elegido como el mejor de la noche y recibió un premio de 5 millones de pesos, una recompensa a la presentación con la que logró destacarse ante los jurados.

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¿En qué gastará ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ los 5 millones que se ganó?

Tras recibir el premio, el imitador habló sobre lo que significa para él este reconocimiento y confesó que no esperaba convertirse en el mejor de la noche. Según contó, consideraba que se enfrentaba a participantes con mucho talento, por lo que el resultado terminó siendo una grata sorpresa.

Sobre el dinero, reveló que tiene pensado destinar una parte del premio al pago de algunas de sus deudas y compartir otra con su familia, quienes han sido importantes durante su proceso en la competencia.

Además, entre risas, confesó que también quisiera darse un gusto: salir a comer una hamburguesa extragrande. El comentario dejó ver el lado más espontáneo del participante, quien celebró el triunfo con humor.

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Antes de terminar la entrevista, el imitador también habló sobre uno de los mayores desafíos que ha enfrentado al interpretar a Jessi Uribe: mantener el característico acento bumangués del cantante.

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