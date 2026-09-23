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En qué gastará la plata ‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ que se ganó por ser el mejor de la noche en Yo Me Llamo

El imitador Jessi Uribe sorprendió con ‘Guaro remix’ y se quedó con el reconocimiento al mejor de la noche. Además de los elogios, recibió 5 millones y ya contó qué hará con el premio.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Jessi Uribe’ ganó 5 millones y sorprendió al contar qué hará con el dinero

El imitador Jessi Uribe sorprendió con ‘Guaro remix’ y se quedó con el reconocimiento al mejor de la noche. Además de los elogios, recibió 5 millones y ya contó qué hará con el premio.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 23 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol Televisión.