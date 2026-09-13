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Daiky Gamboa aprendió a hablar inglés imitando cantantes y les dio clases a famosos - CaracolTV

El ‘influenciador’ antioqueño habló de su etapa como profesor de inglés en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, pese a que, en ese momento, no sabía de gramática ni ortografía.

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Daiky Gamboa aprendió a hablar inglés imitando cantantes y les dio clases a famosos

El ‘influenciador’ antioqueño habló de su etapa como profesor de inglés en ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, pese a que, en ese momento, no sabía de gramática ni ortografía.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol TV