Daiky Gamboa aprendió a hablar inglés imitando cantantes y les dio clases a famosos

Daiky Gamboa, que reveló si le molesta que le pregunten sobre Karol G, su mejor amiga, contó que su fluidez en el inglés lo llevó a trabajar en un prestigioso instituto de Medellín, en el que se convirtió el docente favorito por su pronunciación. El creador confesó que aprendió el idioma de forma totalmente empírica imitando a sus cantantes favoritos, lo que le permitió desarrollar una pronunciación fluida y sin acento marcado, a diferencia de otros profesores de la institución.

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Sin embargo, admitió con humor sus limitaciones académicas: no tenía conocimientos de ortografía ni de gramática. Por esa razón, su trabajo se enfocaba de manera exclusiva en las sesiones de conversación, donde sus estudiantes practicaban la fluidez oral en un ambiente dinámico y divertido.



“Yo no tenía la menor idea de ortografía ni gramática. Entonces, yo solo podía dar clases de conversation, de conversación. Mis clases eran full para practicar. Era buenísimo. Una época divertida”, sentenció el mejor amigo de Karol G.

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¿Qué famosos tomaron clases de inglés con Daiky Gamboa?



El reconocido actor de contenido dijo en ‘Historias con Ritmo’ que a la academia en la que él trabajaba llegaron varios famosos para tomar cursos de inglés. Recordó que fue profesor de Juan David 'El Pollo' Echeverry, en una época donde protagonizaba la mayoría de las campañas publicitarias del país, de Catalina Ótalvaro, reconocida modelo que por esos años aparecía en los cuadernos escolares de todo Colombia, y Chelo, famosa cantante.

"Llegaban al lugar en el que yo daba clases en un Audi convertible. Yo nunca en mi vida había visto eso, lo máximo que había visto era un taxi del metro. Yo quedaba impactado", relató el creador digital sobre el contraste entre su estilo de vida y el de sus alumnos.