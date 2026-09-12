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¿Cuál es la verdadera profesión de Silvia Corzo? No es el periodismo o la presentación

Silvia Corzo pensó en estudiar varias carreras, ser actriz era una de estas, sin embargo, descartó esa pasión y estudió una carrera de la que pocos conocen que fue su primer trabajo.

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¿Cuál es la verdadera profesión de Silvia Corzo? No es el periodismo o la presentación

Silvia Corzo pensó en estudiar varias carreras, ser actriz era una de estas, sin embargo, descartó esa pasión y estudió una carrera de la que pocos conocen que fue su primer trabajo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 12 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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