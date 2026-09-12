¿Cuál es la verdadera profesión de Silvia Corzo? No es el periodismo o la presentación

Silvia Corzo es una de las figuras que ha logrado construir una trayectoria reconocida en los medios de comunicación colombianos. A lo largo de los años, su trabajo y las diferentes experiencias que ha vivido han marcado importantes decisiones en su vida profesional y personal, hasta consolidar un camino que la llevó a convertirse en un rostro familiar para el público.

Silvia Corzo es abogada

Antes de convertirse en uno de los rostros reconocidos de la televisión colombiana, Silvia Corzo tenía claro que quería estudiar Psicología. Desde joven, la mente humana despertaba su interés, pero en Bucaramanga no encontró una universidad que ofreciera esa carrera y sus padres no estaban dispuestos a dejarla sola en Bogotá. Por eso terminó estudiando Derecho, una profesión que consideró cercana a su habilidad para solucionar los problemas de los demás.

Durante sus prácticas como abogada tuvo una experiencia que la llevó a cuestionarse su elección profesional. Como defensora de oficio, tuvo que representar a un hombre acusado de delitos relacionados con drogas y, al revisar el expediente, conoció hechos que le resultaron especialmente difíciles de asimilar.

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Silvia llegó a pedirle al juez que le permitiera renunciar al caso porque no se sentía capaz de defender a esa persona. Sin embargo, el funcionario le recordó que todos tienen derecho a ser procesados y contar con una defensa. Aquella experiencia también le permitió entender los límites que, desde su perspectiva, existen al momento de defender determinadas actuaciones.





Con el tiempo, su interés por los derechos humanos la llevó a buscar un espacio en los medios de comunicación. En una emisora le dieron la posibilidad de realizar un programa, aunque tuvo que encargarse prácticamente de todo: escribir los guiones, operar los equipos, conseguir invitados y responder las llamadas.

Fue entonces cuando descubrió el alcance que podía tener la comunicación para divulgar temas relacionados con los derechos humanos y comprendió que sus conocimientos como abogada podían encontrar un nuevo camino.

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Posteriormente, su vida personal también la acercó a los medios. Tras casarse con Hernando Toro, quien trabajaba en la Defensoría del Pueblo, se radicó en Cali y recibió la oportunidad de presentar un noticiero de fin de semana.

La experiencia terminó de confirmar lo que ya había comenzado a descubrir: disfrutaba mucho más comunicar frente a las cámaras que ejercer como abogada. Así, decidió dedicarse por completo a los medios y comenzó una nueva etapa de su vida profesional.

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