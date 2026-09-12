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Se Dice de Mí: Silvia Corzo se eligió a sí misma: priorizó sus sueños, salud y deseos | Capítulo - CaracolTV

La periodista y presentadora Silvia Corzo relata su vida, habla de la maternidad, el amor, su situación de salud y el matrimonio que celebró con ella misma que causó muchas reacciones.

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La periodista y presentadora Silvia Corzo relata su vida, habla de la maternidad, el amor, su situación de salud y el matrimonio que celebró con ella misma que causó muchas reacciones.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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