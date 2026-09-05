Se Dice de Mí: Karol G recordó su relación con Anuel y Yeison Jiménez predijo su muerte | Capítulo - CaracolTV Se Dice de Mí celebra 500 capítulos con las historias de grandes figuras como Yeison Jiménez, Karol G, Maluma, Silvestre Dangond, Ricky Martin, Carolina Cruz, el ‘Tino’ Asprilla y muchas más.