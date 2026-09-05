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Se Dice de Mí: Karol G recordó su relación con Anuel y Yeison Jiménez predijo su muerte | Capítulo - CaracolTV
Se Dice de Mí celebra 500 capítulos con las historias de grandes figuras como Yeison Jiménez, Karol G, Maluma, Silvestre Dangond, Ricky Martin, Carolina Cruz, el ‘Tino’ Asprilla y muchas más.
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Se Dice de Mí: Karol G recordó su relación con Anuel y Yeison Jiménez predijo su muerte | Capítulo
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Por:
Daniela Correa Grisales
|
5 de Septiembre, 2026
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