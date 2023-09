Jennifer Aniston utiliza el esperma de un animal para mantener una piel joven

Para nadie es un secreto que Jennifer Aniston se ha convertido en la reina de las películas de comedia románticas, lo que le ha permitido no solo seguirse posicionando como una talentosa actriz a sus 54 años, sino que también la ha retado a mantenerse en forma para cada uno de los papeles que interpreta. Lo cierto es que la intérprete de Rachel en 'Friends' recientemente dejó en shock a más de un fanático, luego de dar a conocer sus trucos para lucir joven.

Aniston ya había confesado que ponía en practica algunos secretos para mantener un buen semblante, como es el caso de incluir colágeno en su café de la mañana para tener una dieta equilibrada, así como también hacer deporte varias veces a la semana para tener los músculos del cuerpo tonificados; sin embargo, la revelación que dividió opiniones en redes sociales fue cuando mencionó que usaba el esperma de un animal.

La información fue dada a conocer por le medio internacional The Wall Street Journal, que aseguró que la actriz se sometía a un tratamiento elaborado con semen de salmón. Al parecer, al recomendación se la habría hecho uno de sus estilistas y, luego de preguntarse cómo extraían dicha sustancia del organismo del pez, la mujer accedió a hacerse el procedimiento.

Se trata de un método procedente de Corea del Sur con el que se logra que la piel experimente un proceso de rejuvenecimiento mediante "las moléculas de ADN obtenidas del ácido hialurónico y del esperma del salmón".

Pese a que varios internautas se han tomado las plataformas digitales para asegurar que esta es una práctica un poco desagradable, otros simplemente se han dedicado a buscar más información en Internet.