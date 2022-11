Jennifer Aniston habló sin miedo de su infertilidad y su fracaso con la fecundación in vitro

La reconocida actriz de Hollywood Jennifer Aniston ha llamado la atención de sus millones de seguidores en redes sociales, luego de que le concediera una entrevista a Danielle Pergament para un artículo en la revista Allure, en el que confesó que durante mucho tiempo luchó contra su infertilidad.

Pese a los intentos fallidos que tuvo entre los 30 y 40 años, Aniston aclaró que no siente remordimientos, pues fueron precisamente esas experiencias las que le ayudaron a forjar la personalidad que tiene hoy en día: "Por eso estoy tan agradecida por toda esto. De lo contrario, me habría quedado estancada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quién era", señaló.

Aniston, al parecer, llegó a someterse a varios procedimientos para ser madre; sin embargo, nunca estudió detenidamente la posibilidad de congelar los óvulos para cumplir uno de sus deseos más grandes; no obstante, ahora se siente en calma porque no está demandando mucho tiempo en pensar la familia que puede llegar a construir.

"Me sometí a la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que se te ocurra. Le estaba dando todo (...) Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. Ese barco ya zarpó", comentó.