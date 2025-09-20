Greeicy y Mike Bahía derritieron de amor con fotos de su relación: "Es para siempre"

En Colombia, se celebra el Día del Amor y la Amistad a mediados de septiembre, por lo cual, los usuarios de las redes sociales publican los mejores momentos para evidenciar lo enamorados que están, uno del otro.

Mira también: Actor fue novio de Lina Tejeiro y Greeicy: ahora está casado con famosa de ascendencia libanesa



Fotos de Greeicy Rendón y Mike Bahía

En medio de estas fechas, una de las parejas más queridas de la música y del entretenimiento, Greeicy Rendón y Mike Bahía. A lo largo de los años, han evidenciado lo muchos que se aman y que, pese a las difíciles circunstancias, siempre estarán juntos. Precisamente, fruto de este amor nació Kai el pasado 21 de abril de 2022. Esta noticia dejó impactados a todos, porque ella nunca pensó en ser mamá.



Ahora bien, recientemente los intérpretes de 'Amantes' subieron una ráfaga con varias imágenes en las que confirmar que siguen más unidos que nunca. En cada una de estas imágenes aparece el menor y por fin muestran su rostro. Para ello, acompañaron las capturas con la siguiente descripción. "No es para tanto… es para siempre".

Publicidad

Publicidad

Asimismo, capturaron aquellos instantes que pasan en familia y lo felices que han sido en las diferentes etapas de su vida. El cantante de 'Buscándote' no dudó en reaccionar y le dejó el siguiente mensaje. "De todas las decisiones que tome en la vida, tú has sido la más acertada y el tiempo se encarga de recordármelo cada día".

Mira también: Greeicy preocupó a sus fans al destapar el difícil momento por el que atraviesa: "No aguanto más"

Es de recordar que, en varias circunstancias, los usuarios de las redes sociales, han dicho que Mike le ha sido infiel a la caleña, pero ellos mismos han recalcado que esto no ha sido cierto. Aunque a veces se han tenido que separar por sus proyectos musicales, tienen muy claro que quieren seguir juntos hasta viejitos. Los seguidores no dudaron en comentar lo feliz que se ven.

"Diecinueve fotos no fueron suficientes, más", "no puedo con ustedes", "el amor es lo más precioso que existe, amé este carrusel", "mientras ustedes estén juntos, yo seguiré creyendo en el amor", "artísticamente, mereces todos los honores", "mostraron la carita de bebé, qué lindos ojitos", "el amor más puro y bonito lo tienen ustedes", dijeron algunos en aquella publicación que ha derretido a todos por lo enamorados que se ven en la captura.