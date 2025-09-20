Fotos por las que dicen que Westcol ya tendría novia: revelaron la identidad de la mujer

En las últimas horas, Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, ha dado de qué hablar por supuestamente haber empezado a salir con una mujer. En redes sociales ha estado circulando varios videos y fotos de él junto a la joven Natalia Heaven.

Quién es Natalia Heaven, la supuesta novia de Westcol

En aquellos clips en donde los capturaron, se observa que están caminando agarrados de la mano y en varias oportunidades se les ve muy junticos. Por lo cual, los internautas afirman que ya dejó atrás a Aida Victoria Merlano y está muy feliz con la paisa.

En redes aparece como Natalia Heaven, que es de Medellín y es médica de profesión. Tiene más de 300 mil seguidores y hasta el momento ha publicado 61 fotos, en donde muestra su figura y sus fans la halagan por lo bella que es.

Precisamente, en su más reciente imagen luce muy cómoda en traje de baño y los fans no dudaron en reaccionar. Además, le pidieron que cuide a Westcol, porque aseguran que ya están en una relación.

"Eres la muñeca más hermosa del mundo entero", "Cuida a nuestro papi, le encargamos a Westcol", "cuidado y nos le hace algo", "súper divina", "al fin él se consiguió una mujer bonita y con clase", "nuestra nueva mami", entre otros mensajes cuestionándose si ella es la que se robó el corazón de su streamer favorito.

Qué pasó con Westcol y Aida Victoria Merlano

Diversas entrevistas y transmisiones revelaron que la separación se produjo tras un presunto episodio de infidelidad por parte de Westcol, a quien Aida Victoria cuestionó luego de verlo coqueteando con otra mujer en una discoteca de Medellín.

La creadora de contenido también explicó que las diferencias en la manera de demostrar afecto y atención fueron determinantes para poner fin a la relación. Más adelante, confesó que aquella experiencia le sirvió para fortalecer su amor propio, pues en repetidas ocasiones sintió que se estaba amoldando a una dinámica que la alejaba de su verdadera personalidad.

Actualmente, Aida Victoria mantiene una relación con el empresario Juan David Tejada, conocido en redes como “el agropecuario” por su trabajo en el sector rural. Esta etapa comenzó poco después de su ruptura con Westcol y, según ha contado, le ha brindado mayor equilibrio emocional. En marzo de 2025 anunció que esperaba su primer hijo junto a Tejada, y el 29 de julio del mismo año celebró el nacimiento de su pequeño, a quien llamaron Emiliano.

