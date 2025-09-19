Con cuántos millones salió María C del Desafío: no va a invertir, pero ya sabe en qué gastarlos

Publicidad
Tras su eliminación del Desafío Siglo XXI, María C estuvo en Preguntas a Muerte con Jhoncito Preguntón y allí respondió las inquietudes que los colombianos le hicieron por redes sociales. Los usuarios no se guardaron nada y le cuestionaron aspectos de la convivencia y la competencia cuando hacía parte del equipo Omega.
Además de hablar sobre lo que ocurrió con Lucho en el Cubo de los Eliminados y de sus roces con Katiuska, también respondió a una de las preguntas más comunes para quienes se despiden de la Ciudad de las Cajas: ¿con cuánto dinero salió?, teniendo en cuenta que en el reality hubo mucho dinero en juego, como es usual.
“Ay, terrible, salí como con $3'400.000 (tres millones cuatrocientos mil pesos) No me alcanza para nada”, dijo entre risas.
Luego, cuando Jhoncito Preguntón le recordó que esa suma equivale a dos salarios mínimos en Colombia, la llanera confesó que podría gastarlos en un viaje después de todo lo que vivió en el Desafío.
Ante los señalamientos que recibió en redes sociales, donde algunos la tildaron de “gusanera” y “mojigata”, María C fue contundente:
“No, yo no me le metí a nadie, esto fue mutuo”, aseguró, agregando que nunca ocultó nada.
En otro momento de la conversación, le preguntaron por Deisy y la razón por la que la abrazó cuando llegó al Cubo. Sobre esto explicó:
“Tengo una perspectiva y ahora sí digo: a veces uno no tiene el contexto de las cosas… Yo la veía, como que me decía que no quería dormir con Andrey y luego se fue a dormir con él, yo pensé: ay, tanto show”.
Finalmente, admitió que su percepción cambió con el tiempo:
“Ella fue muy clara siempre en que nada le interesaba, me arrepiento de haberla juzgado sin saber lo que estaba pasando”.
