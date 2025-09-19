Con cuántos millones salió María C del Desafío: no va a invertir, pero ya sabe en qué gastarlos

Tras su eliminación del Desafío Siglo XXI, María C estuvo en Preguntas a Muerte con Jhoncito Preguntón y allí respondió las inquietudes que los colombianos le hicieron por redes sociales. Los usuarios no se guardaron nada y le cuestionaron aspectos de la convivencia y la competencia cuando hacía parte del equipo Omega.

Además de hablar sobre lo que ocurrió con Lucho en el Cubo de los Eliminados y de sus roces con Katiuska, también respondió a una de las preguntas más comunes para quienes se despiden de la Ciudad de las Cajas: ¿con cuánto dinero salió?, teniendo en cuenta que en el reality hubo mucho dinero en juego, como es usual.



¿Con cuánto dinero salió María C del Desafío?

“Ay, terrible, salí como con $3'400.000 (tres millones cuatrocientos mil pesos) No me alcanza para nada”, dijo entre risas.

Luego, cuando Jhoncito Preguntón le recordó que esa suma equivale a dos salarios mínimos en Colombia, la llanera confesó que podría gastarlos en un viaje después de todo lo que vivió en el Desafío.

María C respondió a las críticas

Ante los señalamientos que recibió en redes sociales, donde algunos la tildaron de “gusanera” y “mojigata”, María C fue contundente:

“No, yo no me le metí a nadie, esto fue mutuo”, aseguró, agregando que nunca ocultó nada.

María C se arrepintió de haber juzgado a Deisy

En otro momento de la conversación, le preguntaron por Deisy y la razón por la que la abrazó cuando llegó al Cubo. Sobre esto explicó:

“Tengo una perspectiva y ahora sí digo: a veces uno no tiene el contexto de las cosas… Yo la veía, como que me decía que no quería dormir con Andrey y luego se fue a dormir con él, yo pensé: ay, tanto show”.

Finalmente, admitió que su percepción cambió con el tiempo:

“Ella fue muy clara siempre en que nada le interesaba, me arrepiento de haberla juzgado sin saber lo que estaba pasando”.

