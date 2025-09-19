En vivo
La Influencer
Desafío Siglo XXI / Zambrano sella una alianza con un equipo y se conoce al nuevo sentenciado del Desafío

Zambrano sella una alianza con un equipo y se conoce al nuevo sentenciado del Desafío

Cuando Zambrano fue a la casa Omega, les lleva la comida al quedar en segundo lugar en la prueba. Ahí les hace creer que les dará el chaleco, pero todo es una broma, porque confirma que están aliados.

