LA INFLUENCER

Desafío Siglo XXI

Yudisa confiesa su interés por Juan; Rosa la ayuda y así reacciona él en el Desafío

Luego de que se realizara la prueba en parejas, en Gamma, empezaron a molestar a Yudisa con Juan, capitán de Omega. Por lo cual, Rosa fue a buscar a ayuda en Rata, y así saber como proceder en este aspecto.

