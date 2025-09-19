Yudisa confiesa su interés por Juan; Rosa la ayuda y así reacciona él en el Desafío

Al comienzo de este capítulo 56 del Desafío Siglo XXI, Yudisa habla con Mencho y Rosa, de Gamma, sobre Juan. Todo esto se da luego de que él ganara la prueba de parejas, en la que obtuvo una moto. Por lo cual, el capitán de Omega la felicitó y ella quedó impactada por eso.

Yudisa habla de Juan con Rosa

Después de aquel momento, Rosa se le acerca a Rata para dialogar sobre cómo observa esta situación. Por lo cual, le pide que averigüe por su cuenta si a Juan le interesa Yudisa y si puede existir algo entre estos dos participantes. Él indica que hará todo lo posible para saber si ese interés es mutuo.



Posteriormente, el integrante de Omega pregunta del 1 al 10 cuánto lo califica, y Yudisa no duda en afirmar que tiene el máximo puntaje. A lo que Rata queda sorprendido y luego de esto, la participante de Gamma se emociona al saber qué opinará Juan.

Tras esto, Juan indica que no quiere tener nada con nadie en el Desafío Siglo XXI; él está enfocado en todo el juego. Por otra parte, Rosa le vuelve a recalcar que a su compañera que debe tener cuidado con todo, porque ella tiene pareja.

