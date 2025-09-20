Lucho, del Desafío, le dio tremenda sorpresa a María C: hubo hasta invitación

María C., quien antes pertenecía a Omega, quedó sorprendida por la llamada que recibió por parte de Lucho, exintegrante de Alpha en el programa de los colombianos. Todo ocurrió en el Desafío Sin Filtro, cuando le notifican que le tienen una sorpresa.

Sorpresa de Lucho a María C del Desafío

Segundos después aparece el exparticipante y entre los dos se saludan. Ella no sabía cómo reaccionar y por eso se empieza a reír. Tras esto, Lucho le dice: "me faltó decirle que por acá la invito a las playas, el calor, algo rico".



Por su parte, María C, se unió a la situación y le expresó lo mismo. "Yo también lo invito a los Llanos Orientales, obviamente, porque tiene que conocer", Posteriormente, él le indicó que ya sabe mejor sus pasos y ella le dice que se los debe revelar. Que le encanta que se los haya mostrado a Guajira, "que sigas ese rol de enseñarle a la gente".

Posteriormente, Lucho empieza a molestar preguntando si están grabando en el set, y entre todos los afirman que no, que solo es un celular que hay. Segundos después, le cuestionan por la exintegrante de Omega y él responde de la siguiente manera muy directa.



Qué dijo Lucho de María C.

"Bueno, así como lo ha venido diciendo ella, lo que pasó con María C. en el Cubo de los Eliminados fue un feeling, algo lindo, un coqueteo, más nada de lo que vieron, que fue un beso y arrunchis. Me parece una excelente mujer, es muy linda, la aprecio mucho, ella sabe que va a tener un amigo afuera, puede contar conmigo para lo que sea. La admiro mucho y es muy profesional, pero nada. Quedamos claros que es una amistad y es respetable", afirmó.

Tras esto, le preguntaron sobre Valentina y qué pasará con ella. Él indica que, lo que pasó en La Ciudad de las Cajas se quedará ahí, pero destaca que su compañera, que actualmente está en Alpha, es una excelente mujer, extrovertida y pilosa.

"Me alegra que le esté yendo súper bien. Espero que llegue lo más lejos posible, ella también sabe que la voy a apoyar, pero, sobre lo que siento en estos momentos, es que quiero estar dedicado en mis proyectos y mis cosas", puntualizó.

