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Nueva canción de Yeison Jiménez con Nico Hernández, exparticipante de ‘La Voz Kids’

Nico Hernández y la familia del ‘Aventurero’ sorprendieron a su público al presentar oficialmente el sencillo 'Bandido Retirado', un tema grabado en 2025 que une el talento de ambos intérpretes.

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Sale a la luz canción inédita de Yeison Jiménez con un exparticipante de 'La Voz Kids'

Nico Hernández y la familia del ‘Aventurero’ conmovieron al público al presentar oficialmente el sencillo 'Bandido Retirado', un tema grabado en 2025 que une el talento de ambos intérpretes.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 25 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Yeison Jiménez y Nico Hernández
Yeison Jiménez y Nico Hernández
Foto Instagram: @nicohernandez