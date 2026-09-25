1:06:39 min Yo Me Llamo - Capítulo 47: Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación 1:03:15 Capítulo 46 cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario 1:06:08 Capítulo 45 Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas 1:06:29 Capítulo 44 los pequeños detalles serán decisivos en una noche donde el talento brillará 1:06:39 Capítulo 47 Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación

Capítulo 47 Yo Me Llamo : Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación Un nuevo grupo de imitadores llegó al Templo de la Imitación dispuesto a conquistar a los jurados con sus presentaciones. Sin embargo, tres no lograron avanzar en la competencia.