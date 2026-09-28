Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rosalinda
Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Sara Corrales, actriz de ‘Vecinos’ enseñó el cuarto de su hija y parece de princesa

La actriz paisa se convirtió en mamá el 17 de mayo, en compañía de su esposo, Damián Pasquini, un reconocido empresario argentino. La pareja se casó el 16 de agosto del 2025 en Rionegro, Antioquia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Sara Corrales, actriz de ‘Vecinos’ enseñó el cuarto de su hija, Mila, y parece de princesa

La actriz paisa se convirtió en mamá el 17 de mayo, en compañía de su esposo, Damián Pasquini, un reconocido empresario argentino. La pareja se casó el 16 de agosto del 2025 en Rionegro, Antioquia.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Sara Corrales y Damián Pasquini
Sara Corrales y Damián Pasquini
Foto Instagram: @saracorrales