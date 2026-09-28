Sara Corrales, actriz de ‘Vecinos’ enseñó el cuarto de su hija, Mila, y parece de princesa

A través de un recorrido por el cuarto de la bebé, la actriz de ‘Vecinos’ dejó ver un rincón donde destacan los tonos cálidos, la iluminación natural y una paleta de colores neutros pensada para transmitir paz y tranquilidad a su hija, Mila.

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Entre los detalles que más llamaron la atención de sus fanáticos se encuentran la cama estilo Montessori, una mecedora para los momentos de lactancia y espacios minuciosamente organizados con tendidos suaves y accesorios personalizados que llevan el nombre de la pequeña.

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"Todo empieza a volverse real", expresó la artista en su cuenta de Instagram, refiriéndose a lo gratificante que ha sido adaptar cada rincón de su nuevo hogar para la llegada y crecimiento de su primogénita. Junto a su esposo, acondicionaron este espacio en un tiempo récord para recibir con todo el amor a la niña.



Cuando anunció su embarazo Sara Corrales

La actriz sorprendió a sus seguidores el 13 de noviembre de 2025 al dar a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Apenas tres meses después de haber celebrado su boda en Medellín con Pasquini, la pareja hizo público que esperaban a su primera hija juntos. En la emotiva publicación, compartieron un video durante una ecografía en la que el especialista les mostraba las primeras imágenes de gestación.

"Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar… pronto seremos tres", escribieron en el mensaje conjunto que de inmediato acumuló miles de comentarios y felicitaciones del público.

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Dónde vive actualmente Sara Corrales, actriz de ‘Vecinos’

La artista se encuentra radicada en México, país donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional durante los últimos años y donde ha establecido su hogar al lado de su esposo y su pequeña hija.