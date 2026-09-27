Alan Ramírez reveló el consejo que le dio Yeison Jiménez y que lo marcó

El intérprete de ‘Despechada’, en medio de la entrevista, viajó en el tiempo para recordar los difíciles años de su infancia marcados por la violencia en Antioquia hasta su consolidación en la industria musical, el paisa abordó sin tapujos cómo la fama y los excesos desestabilizaron su vida personal y profesional.

Cómo comenzó Alan Ramírez en la música

Nacido el 21 de septiembre de 1994 en Bello (Antioquia), Alan Felipe Aldana Ramírez creció rodeado de notas rancheras y populares. Sin embargo, su niñez estuvo rodeada por la situación de violencia que atravesaba la región en la época, evento que impulsó a sus padres a trasladar a la familia hacia Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades.

En la capital mexicana vivieron en las inmediaciones de Plaza Garibaldi, escenario donde el joven cantante absorbió la cultura del mariachi y descubrió su vocación tras presenciar presentaciones de ídolos como Juan Gabriel y Pedro Fernández.

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Tras su regreso a Colombia, su salto a la música profesional ocurrió de forma inesperada mientras cantaba en un mariachi durante una serenata de cumpleaños a las 8:00 a.m., donde se encontraba el maestro Luis Alberto Posada. Impactado por el talento del joven, el legendario intérprete lo invitó a su estudio en La Unión (Valle del Cauca), apadrinó su proyecto y le dirigió un primer trabajo discográfico de 14 canciones. Más adelante, con el lanzamiento de su sencillo ‘Sírvalo pues’, Ramírez consolidó su sello e identidad artística en la música regional.



Cómo era la amistad de Alan Ramírez y Yeison Jiménez

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En medio de sus momentos más difíciles, el fallecido cantante Yeison Jiménez se convirtió en su consejero principal y guía. Ramírez recordó con gratitud la contundente intervención en la que Jiménez lo confrontó para que no destruyera su carrera musical.

El fallecido cantante motivó a su amigo para que le tuviera un gusto al entrenamiento y a mover su cuerpo, además lo impulsó a seguir creando música y cumplir con sus compromisos como cantante. También lo aconsejó para que invirtiera mejor sus ganancias, en vez de malgastarlas en licor y salidas.

“Él fue el que me dio esa fuerza. ‘Suelte, que eso es lo mejor que usted va a poder hacer en su vida, pero no vaya a refugiarse en el trago. Póngase juicioso, váyase a entrenar, haga música’. Esa fue una voz de aliento, que yo le agradezco a él allá en el cielo en donde esté. Porque él me dio ese aliento”, confesó el cantante.

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Cómo se enteró Alan Ramírez de la muerte de Yeison Jiménez

El 10 de enero, mientras realizaba una presentación en vivo, Alan Ramírez recibió en tarima la noticia del trágico accidente aéreo en Boyacá donde perdió la vida Yeison Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo. El impacto emocional le provocó la pérdida de la voz en pleno escenario, obligándolo a suspender el espectáculo tras intentar interpretar ‘Aventurero’ en homenaje a su amigo.

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