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Cuál fue el consejo que Yeison Jiménez le dio a Alan Ramírez para su vida

El cantante de música popular Alan Ramírez abrió su corazón en el programa Se Dice De Mí de Caracol Televisión, donde reveló pasajes inéditos y dolorosos de su trayectoria.

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Alan Ramírez reveló el consejo que le dio Yeison Jiménez y que lo marcó

El cantante de música popular Alan Ramírez abrió su corazón en el programa Se Dice De Mí de Caracol Televisión, donde reveló pasajes inéditos y dolorosos de su trayectoria.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alan Ramírez y Yeison Jiménez
Alan Ramírez y Yeison Jiménez
Foto: Caracol Televisión | Se Dice De Mí