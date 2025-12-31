Publicidad

Qué hizo Luis Alberto durante su concierto en Cali y por qué se “molestó”

El artista de música popular se mostró bastante molesto durante un espectáculo en Cali e incluso se retiró del escenario, pero luego aclaró que se trataba de una broma.

La pesada broma de Luis Alberto Posada en pleno concierto: fans quedaron en 'shock'

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 31 de dic, 2025
La pesada broma de Luis Alberto Posada en pleno concierto.