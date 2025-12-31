La pesada broma de Luis Alberto Posada en pleno concierto: fans quedaron en 'shock'

Luis Alberto Posada es uno de los exponentes más respetados de la música popular que continúa activo en la industria y de gira, aun a sus 63 años, algo que muchos admiran, pues completa más de cuatro década de trayectoria artística.

El pasado 29 de diciembre, el intérprete de ‘El Precio de Tu Error’ y ‘Cierra los Ojos’ se presentó en Cali y les jugó una broma a los asistentes al fingir estar molesto con el sonido del evento. Su inconformidad fue tal que dijo en el escenario:

“Ustedes no tienen la culpa, pero a Javier González y a Gilberto Cárdenas les dije: ‘consíganme un buen sonidazo’, pero definitivamente con este sonido no puedo más. Que Dios los bendiga, hasta la próxima”, tras lo cual se retiró de la tarima, dejando a sus seguidores completamente desconcertados.

Segundos después, una persona tomó el micrófono y dijo: “Pásenla por inocentes”, dejando en evidencia que todo hacía parte de una broma.





Posada compartió en sus redes sociales un video del momento vivido en el escenario, en el que se puede ver la sorpresa del público y el cambio de reacción cuando entendieron que se trataba de una chanza. Luego de la “inocentada”, el artista regresó a la tarima y continuó con su espectáculo junto a sus seguidores caleños.

“El sonido de ayer no estaba óptimo para cantar 😢 ESA FUE LA INOCENTADA DE AYER 😂😂😂😂😂 Volvieron a caer, mi gente linda”, escribió el cantante en la publicación.



Cuántos hijos tiene Luis Alberto Posada

El artista, conocido como ‘El Rey de la Música Popular’, inició su carrera en la década de 1980 y desde entonces se ha convertido en un referente del género, abriendo camino para muchos intérpretes. Es padre de 17 hijos y, cabe recordar, su primera esposa falleció en un accidente automovilístico. En agosto de 2025, el músico volvió a ser noticia tras conocerse su divorcio de Katalina Posada, luego de 15 años de relación.

