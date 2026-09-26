Hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango les pidió trabajo y ahora es director: él es Juan José

Trabajar en familia puede ser un verdadero reto, pero para los Díaz Arango es la fórmula perfecta para crear arte. Robinson Díaz, Adriana Arango y su hijo Juan José Díaz se sinceraron en 'La Red 'de Caracol Televisión sobre cómo es compartir la pasión por el teatro y los escenarios, demostrando que con humor y profesionalismo es posible colaborar de cerca sin morir en el intento.

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La pareja de actores y su hijo abrieron las puertas de su intimidad laboral para revelar el proceso detrás de La Tropa, la compañía de teatro fundada por Adriana y Robinson, donde el joven cineasta ha construido su propia trayectoria desde abajo.

¿Cómo es trabajar en familia según Robinson Díaz y Adriana Arango?

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Para los integrantes de esta reconocida dinastía, la experiencia laboral está cargada de dinámicas únicas. Juan José Díaz definió la vivencia de forma directa: "Trabajar con mi familia es algo muy especial, es algo insólito, lleno de sorpresas". Por su parte, la actriz Adriana Arango enfatizó que la clave del proyecto es el disfrute: "Lo que yo creo que el principio fundamental es hacer lo que queremos y que nos divirtamos haciéndolo".





Por su lado, Robinson Díaz no ocultó el orgullo que siente por el camino que ha tomado su hijo en las artes escénicas y audiovisuales:

"Es un hombre que desde pequeño siempre estuvo con nosotros en los teatros de giras, en la televisión, en las películas que hemos hecho. Tiene carne escénica por el lado de la mamá, por el lado mío... Hoy le doy gracias a Dios de que ya el país tenga un nuevo director de la escena, un tipo que en las artes audiovisuales se va a destacar mucho."

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¿Qué roles tuvo Juan José Díaz en la compañía teatral La Tropa?

Pese a ser hijo de dos figuras consagradas, Juan José no tuvo un camino regalado. Tras regresar de estudiar Cine en Argentina y manifestar su deseo de independizarse, solicitó empleo en la empresa familiar. Adriana Arango recordó que empezó desde los cargos más básicos, lo que incluyó ser asistente de producción y atender la puerta del teatro.

Sin embargo, su paso por el servicio al público dejó al descubierto que ese no era su fuerte.

Poco carisma en portería: Adriana notó que a veces su hijo era serio y tosco con las personas que esperaban para entrar a las funciones, por lo que decidieron buscar un área donde pudiera brillar.

Asistencia a los actores: Pasó a encargarse de remedios caseros con miel y jengibre para los actores que se quedaban sin voz.

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Liderazgo técnico: Por iniciativa propia se enfocó en el cableado, la iluminación y la parte técnica, ascenso que lo llevó a convertirse en jefe técnico y, finalmente, en director.

"Nosotros le hemos dicho que si quiere actuar no le interesa, que pagan mejor. Y así fue haciendo de todo hasta que ya está, se nos encaramó de director", comentó entre risas Adriana, a lo que Robinson corrigió destacando que se ganó la oportunidad sumando talento y esfuerzo.

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