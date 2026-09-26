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Hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango les pidió trabajo y ahora es director

Los actores crearon ‘La Tropa’, una compañía de teatro que funciona como empresa familiar; debido a esto, Juan José mostró interés en el tema técnico de las obras y se convirtió en director del lugar.

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Hijo de Robinson Díaz y Adriana Arango les pidió trabajo y ahora es director: él es Juan José

Los actores crearon ‘La Tropa’, una compañía de teatro que funciona como empresa familiar; debido a esto, Juan José mostró interés en el tema técnico de las obras y se convirtió en director del lugar.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Robinson Díaz, Juan José Díaz y Adriana Arango