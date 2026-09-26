‘Yo Me Llamo Frankie Ruiz’ y su familia fueron víctimas de robo, su bebé estaba presente

Un amargo momento vivió el reconocido cantante David Zahan, famoso por su tributo e imitación como 'Yo Me Llamo Frankie Ruiz', luego de ser víctima de la delincuencia en la ciudad de Medellín mientras se encontraba compartiendo en familia.

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El artista y sus seres queridos fueron abordados por dos hombres en el barrio Belén San Bernardo, en un hecho que dejó pérdidas económicas bastante altas, pero que afortunadamente no pasó a mayores en términos de integridad física.

¿Cómo ocurrió el robo a 'Yo me llamo Frankie Ruiz' en Medellín?

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El intérprete se encontraba realizando unas compras personales con motivo del bautizo de su hijo cuando la tranquilidad del sector se vio interrumpida. Dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron de manera sorpresiva para despojarlo de sus pertenencias.





Entre los objetos hurtados se encuentran un reloj, su teléfono celular y otros elementos de valor. De acuerdo con lo reportado, el monto de lo robado suma aproximadamente más de 80 millones de pesos.

A pesar del trágico suceso y del alto impacto económico, el artista envió un mensaje de tranquilidad y resignación ante lo ocurrido. David Zahan aseguró que, por encima del valor de las cosas, agradece profundamente que las pérdidas hayan sido únicamente materiales y que toda su familia se encuentre ilesa tras el susto.

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