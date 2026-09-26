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Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
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‘Yo Me Llamo Frankie Ruiz’ y su familia fueron víctimas de robo en Medellín

El cantante David Zahan fue robado por dos hombres en moto. Le quitaron pertenencias valoradas en más de 80 millones de pesos, pero agradeció que las pérdidas fueran solo materiales y su familia esté bien.

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‘Yo Me Llamo Frankie Ruiz’ y su familia fueron víctimas de robo, su bebé estaba presente

El cantante David Zahan fue robado por dos hombres en moto. Le quitaron pertenencias valoradas en más de 80 millones de pesos, pero agradeció que las pérdidas fueran solo materiales y su familia esté bien.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 26 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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