La Red: Resumen capítulo: Famosos se destapan sobre la salud mental y duros episodios de sus vidas - CaracolTV Iván Lalinde recuerda la lucha de su mamá viviendo con Alzheimer hasta que falleció, Yo Me Llamo Aria Vega recuerda oscuros episodios de su vida. Por otra parte, la actriz Esmeralda Pinzón hace grave denuncia sobre la inseguridad en Bogotá.