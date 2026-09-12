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La Red: Resumen: Herederos de Darío Gómez en tema legal y qué ha pasado con María Liz de La Voz Kids |La Red - CaracolTV

Los herederos de Darío Gómez piden reparación económica, Santiago Cruz recuerda a su papá fallecido y la ganadora de La Voz Kids 2021 confiesa que quiere ser reina de belleza.

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Los herederos de Darío Gómez piden reparación económica, Santiago Cruz recuerda a su papá fallecido y la ganadora de La Voz Kids 2021 confiesa que quiere ser reina de belleza.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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