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La Red: José Fernando Pañito revela detalles del terremoto y Daiky Gamboa habla de su infancia - CaracolTV

Periodista relata cómo vivió el terremoto y buscó a su padre. Daiky Gamboa recuerda momentos difíciles de su infancia, mientras Sebastián Ayala habla sobre los líos con su excolaborador.

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José Fernando Pañito revela detalles del terremoto y Daiky Gamboa habla de su infancia

La Red: José Fernando Pañito revela detalles del terremoto y Daiky Gamboa habla de su infancia

Periodista relata cómo vivió el terremoto y buscó a su padre. Daiky Gamboa recuerda momentos difíciles de su infancia, mientras Sebastián Ayala habla sobre los líos con su excolaborador.

Por: Jorge Andrés Bernal
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