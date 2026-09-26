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Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
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Pipe Bueno se llevó un gran susto en su avióneta, similar al accidente de Yeison Jiménez

El cantante llegaba a Cali el pasado 12 de septiembre y, en medio del aterrizaje, el piloto descubrió que la avioneta estaba presentando fallas técnicas: tuvieron que volver a alzar el vuelo.

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Pipe Bueno se llevó un gran susto en su avióneta, similar al accidente de Yeison Jiménez

El cantante llegaba a Cali el pasado 12 de septiembre y, en medio del aterrizaje, el piloto descubrió que la avioneta estaba presentando fallas técnicas: tuvieron que volver a alzar el vuelo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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