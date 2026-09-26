Pipe Bueno se llevó un gran susto en su avióneta, similar al accidente de Yeison Jiménez

Momentos de verdadera angustia vivieron los cantantes Pipe Bueno y Danny Marin durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, cuando la avioneta en la que se desplazaban sufrió un delicado percance en el momento de tocar tierra en la ciudad de Cali.

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Lo que parecía un viaje de rutina terminó en un susto cuando el piloto se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón. Al momento del descenso, el capitán detectó que el tren de aterrizaje no se había desplegado, por lo que tuvo que abortar la maniobra de inmediato y volver a ganar altura para evitar una tragedia.

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Pipe Bueno y Danny Marín tuvieron susto en avioneta



Ante la falla técnica, la aeronave tuvo que sobrevolar el aeropuerto durante varios minutos. Esta maniobra se realizó con el fin de intentar solucionar la avería y, al mismo tiempo, quemar combustible por precaución para minimizar riesgos ante un eventual impacto.

En tierra, la situación encendió las alarmas de inmediato: Se activó el protocolo de emergencia en la pista, desplegaron ambulancias, bomberos y personal de socorro a ambos lados de la vía y se encendieron las luces de emergencia para escoltar el eventual aterrizaje.

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¿Cómo terminó el incidente de Pipe Bueno y Danny Marín?

Después de dar varias vueltas sobrevolando la zona, el sistema logró desplegar el tren de aterrizaje. Sin embargo, en este tipo de situaciones los pilotos no pueden confirmar al cien por ciento si el mecanismo quedó totalmente asegurado, por lo que la maniobra final se realizó con máxima cautela.

Afortunadamente, la avioneta aterrizó sin problemas y de manera totalmente segura. El hecho no pasó de ser un gran susto para los artistas y la tripulación a bordo, demostrando la pericia de los pilotos ante este tipo de fallas que pueden ocurrir en este tipo de aeronaves.

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