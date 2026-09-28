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Quién está detrás del lobo Aurelio Cheveroni: actor de 1,13 metros

En una entrega del programa ‘Los Informantes’, el reportero Diego Rubio se adentró en los camerinos para revelar cómo cobra vida Aurelio Cheveroni, la legendaria figura de Club 10.

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Aurelio Cheveroni revela su secreto para caminar: actor de 1,13 metros está detrás

En una entrega exclusiva del programa ‘Los Informantes’, el reportero Diego Rubio se adentró en los camerinos para revelar cómo cobra vida Aurelio Cheveroni, la legendaria figura de Club 10.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Aurelio Cheveroni y Ángel Leal
Aurelio Cheveroni y Ángel Leal
Foto: Caracol Televisiòn