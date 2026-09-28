Aurelio Cheveroni revela su secreto para caminar: actor de 1,13 metros está detrás

Detrás de la inconfundible voz, la chispa y el humor ácido de este querido personaje se encuentra Fernando Rojas, un versátil actor, dramaturgo y músico de 56 años originario de Belén de los Andaquíes, Caquetá.

Cómo hace Aurelio Cheveroni para caminar y moverse

Aunque Fernando Rojas interpreta la voz y manipula la parte superior como un títere, las escenas de cuerpo completo que requieren desplazamientos, carreras o apariciones especiales son realizadas por Ángel Leal, un actor de 1.13 metros de estatura con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento.

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Leal se encarga de ponerse el traje hecho a su medida para aportarle esa agilidad característica y presencia escénica al famoso títere. Adicionalmente, durante las grabaciones de estudio, un asistente técnico maneja el mecanismo de la cola para otorgarle dinamismo a cada movimiento.



Cómo funciona Aurelio Cheveroni

Según reveló el propio artista durante el reportaje de Caracol Televisión, el lobo funciona operativamente como un títere de alta gama manipulado con la mano. Para las jornadas de grabación, Rojas debe recostarse sobre una patineta acondicionada para extender el brazo y sostener la estructura del personaje, un esfuerzo físico que complementa con rituales de meditación e inclinaciones budistas para entrar plenamente en el papel.

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Por qué cambió el color de “piel” de Aurelio Cheveroni

El traje original fue fabricado en Estados Unidos con materiales de fibra de vidrio, látex, espuma y peluche de alta calidad. En sus inicios en la pantalla de ‘Club 10’ en 1998, la figura lucía una tonalidad rosada; sin embargo, tras intensas grabaciones el peluche original sufrió un fuerte desgaste, la producción debió reemplazarlo por un material de color rojo que terminó consolidando la personalidad enérgica, audaz y carismática que hoy lo caracteriza.

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