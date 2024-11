Christian Nodal le habría quitado 9 millones de dólares a Cazzu: esta sería la razón

La polémica entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu continúa; nuevamente el triángulo amoroso es tendencia en redes sociales y, esta vez, el cantante mexicano está en el ojo del huracán debido a una supuesta decisión.

Vale la pena mencionar que hay rumores sobre un presunto acuerdo de confidencialidad que el intérprete de ‘De los besos que te di’ habría firmado junto a Cazzu y allí especificaría que ella no podría dar detalles acerca de la razón de su ruptura.

Cazzu habría pagado millones por hablar de Ángela Aguilar

El periodista Ernesto Buitron fue quien comentó que tras la entrevista en la que la argentina habló de lo que vivió durante su separación y desmintió algunas de las declaraciones de los mexicanos, su expareja habría hecho efectivo el contrato de confidencialidad.

A raíz de esto, Cazzu habría tenido que pagarle al papá de su hija la suma de 9 millones de dólares, que en pesos colombianos es un poco más de 39 mil millones, una cifra sorprendente y que no ha pasado desapercibida en redes.

Una vez más, los cantantes son tendencia en las plataformas digitales y lo cierto es que muchos no están de acuerdo con lo que estaría sucediendo, no obstante, vale la pena mencionar que ninguna de las partes ha confirmado o desmentido la noticia.

Como se demanda a Nodal por demandar a Cazzu?? https://t.co/UB9BJosy5Y — feñita ⁷✘ 🥢 (@_jeonjkeuphoria) November 25, 2024

Como que Nodal quiere sacarle 9 millones a Cazzu (MADRE DE LA HIJA QUE NO VE) por responderle a la India mugrosa de Angela Aguilar?????? pic.twitter.com/VmaGOTv9GC — 𝙇𝙪 (@shanexrose) November 24, 2024

Nodal quitándole 9 millones de dólares a Cazzu solo por pedirle que dejaran de hablar de ella, ya que ella no estorbó y solo quería paz para su hija y que todo parara, y la gente sigue diciendo que Cazzu es una interesada cuando el vividor es él — Ana Jaurello8888✨💖🍃 (@anajaurello777) November 23, 2024

CHRISTIAN NODAL DEMANDO A CAZZU POR 9 MILLONES de dólares SÓLO POR RESPONDERLE A ÁNGELA AGUILAR, como ven a este par.. porque le vas a sacar DINERO a la madre de tu hija, que encima ni miras, porque de lo que va del año la visitaste 2 veces y encima peleaste su manutención. pic.twitter.com/Gdfcdaefwn — MUNDIAL BELIKOS 🎰 (@Mundialbelikos) November 24, 2024

Los usuarios de Internet argumentan que cuando la argentina se refirió por primera vez a la polémica de su expareja y su nueva esposa lo hizo sin mencionar sus nombres y después de unas declaraciones que se vio obligada a desmentir.

La mujer dejó claro que se enteró de la relación a través de los medios y no como Aguilar dijo, adicionalmente, negó que ningún corazón hubiese salido herido, pues ella sufrió mucho al pasar por todo esto en silencio.

“Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto”, explicó y confesó que cuando “la dejaron” lo hicieron por motivos distintos, pese a que sí surgió la pregunta de si había alguien más, la respuesta siempre fue “no”.

“Este es un tema privado, sensible, pero me obligaron a hablar de esto”, mencionó y de la misma forma se defendió diciendo que nunca dijo nada porque Nodal siempre será el padre de su hija. Sin embargo, parece que la relación no está en buenos términos.

Christian Nodal le responde a Cazzu y defiende a Ángela Aguilar

A través de un live en Instagram, el cantante aseguró que “no pueden salir cosas más malas que las ya expuestas”. “Aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió a la relación, nadie destruyó un hogar (…) Yo solo dije aquí no soy feliz”, explicó a sus fanáticos.

Dijo también que Cazzu sí sabía de su amor con Ángela y que una prueba de ello es que incluso le pidió que saliera a aclarar que él no había sido infiel. Finalmente dice que pensó que habría cordialidad entre los dos, pero parece que no continuará.

Christian nodal sale en defensa de la venenito (su esposa) para dejar a cazzu como una mentirosa, poco hombre es lo que es! pic.twitter.com/O1o4uIAnOA — Mel🍦💕 (@BeLLaloKA_) November 1, 2024