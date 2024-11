Ángela Aguilar se cansó del rechazo que ha recibido en redes: Pidió que paren el bullying

Ángela Aguilar volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pues desde que se dio a conocer su romance con Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán enfrentándose a varias críticas y comentarios negativos, dado que se cree que ella es la causa de la ruptura de la relación del cantante con Julieta, más conocida como Cazzu .

Esta acusación se ha hecho más fuerte después de unas declaraciones que realizó la artista argentina en las que daba a entender que ella no estaba al tanto de la separación y tampoco tenía conocimiento de la relación del padre de su hija con la cantante mexicana y se enteró por los medios de comunicación así mismo como lo hicieron los usuarios; sin embargo, Nodal ha dejado claro que su amorío con la hija de Pepe Aguilar inició tiempo después de terminar con su expareja.

Y recientemente, Ángela Aguilar estuvo presente en la edición número 14 de los premios Kids Choise Awards México, a pesar de que había rumores de una cancelación por toda la polémica que ha vivido. Aunque como presentadora fue bien recibida, al momento de salir al escenario a interpretar su último sencillo vivió un momento complicado.

Por redes sociales circularon varios videos en los cuales se escuchaba al público abucheándola y gritando “Cazzu, Cazzu, Cazzu” siendo notorio el rechazo que causaba y aunque en aquel momento la cantante mantuvo la compostura, se dice que detrás del escenario habría llorado por esta situación.

Ángela Aguilar se defiende en sus redes y pide acabar con el hate

Después del incómodo momento vivido en el evento, Ángela Aguilar dejó un mensaje por medio de sus redes sociales. En una publicación compartió una imagen de su padre, Pepe Aguilar, junto a su perro, quien llevaba una camiseta que decía: “Cyber Bullying is not cool”, la cual quiere decir “El bullying cibernético no es divertido” dando a entender su postura frente a los ataques que ha enfrentado por varios meses.

Además, se conoce que limitó los comentarios de sus publicaciones por las agresiones que le estaban dejando los usuarios y presuntamente también elimino algunos mensajes negativos.

Ángela Aguilar envió mensaje ante críticas en redes. Foto: Instagram @angela_aguilar_