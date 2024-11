Ángela Aguilar reaccionó a la entrevista en la que Cazzu habló de su matrimonio con Nodal

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu han sido tendencia en todas las redes sociales desde el pasado 1 de noviembre, cuando se hizo viral una entrevista de la intérprete argentina en la que habló por primera vez de lo sucedido con el papá de su hija.

Entrevista de Cazzu hablando de Ángela Aguilar

La artista hizo énfasis en que solo ella tiene autorización para hablar de sus sentimientos y confesó que siempre ha intentado respetar, pero con las palabras de la mexicana a otra entrevista, siente que debe poner un límite.

Conoce más: Cazzu habla por primera vez de Ángela y Christian Nodal sale a defenderla, ¿inicia una guerra?

Vale la pena mencionar que Ángela le dijo a un medio estadounidense que la argentina sabía de su relación con Nodal y que ningún corazón se había partido a causa de la situación, algo que Cazzu negó rotundamente, afirmando que se enteró de su amorío como todos: por los medios.

Publicidad

De la misma forma, frases como: “este es un tema privado, sensible, pero me obligaron a hablar de esto”, “yo sufrí muchísimo”, “Es la primera vez que siento la necesidad de ponerle un límite a esto”, fueron pronunciadas por la joven.

Por su parte, Christian Nodal intentó defender a su esposa, pero los usuarios de Internet no han dejado de enviarles críticas y mensajes negativos. Él asegura que jamás hubo un engaño o infidelidad y la frase más controversial de su live fue “De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante".

Publicidad

Además, dio a entender que pensaba que podía tener una relación cordial con la mamá de su hija, pero esto no es así, “se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está”, mencionó.

Mira más: Shakira no invitó a Ángela Aguilar a su fiesta de ‘Soltera’, ¿le recuerda a Clara Chía?

Ángela Aguilar reacciona a las palabras de Cazzu

Tras ser defendida por su esposo, la intérprete tomó una decisión que no es nueva, pues ya había tomado las mismas medidas en ocasiones anteriores. Como consecuencia a las palabras de la argentina, la mexicana limitó los comentarios en sus redes sociales.

Nadie puede dejar nuevos mensajes en sus instantáneas y lo mismo hizo su papá, Pepe Aguilar pues también estaba recibiendo las palabras de los detractores a través de su cuenta de Instagram. Por el momento ninguno de los dos se ha referido directamente al hecho, ¿lo harán en algún momento?