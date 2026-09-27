Actriz de ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ fue operada de urgencia: así avanza su recuperación

La querida y recordada actriz Merena Dimont volvió a convertirse en el centro de atención de sus seguidores luego de confirmarse que tuvo que ingresar al quirófano para someterse a una delicada cirugía de cadera.

En 'La Red' estuvimos muy pendientes de su estado de salud para traerles en exclusiva todos los detalles sobre cómo salió del procedimiento médico y cómo va evolucionando su proceso de recuperación en estos momentos.



¿Cómo salió Merena Dimont de su cirugía de cadera?

La intervención quirúrgica a la que se enfrentó la artista requería de un cuidado especial debido a la complejidad que representa cualquier procedimiento en la zona de la cadera. Pese a la preocupación inicial de su público y allegados, la actriz logró superar la etapa médica con éxito.

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¿Cómo avanza la recuperación de la actriz Merena Dimont?



Tras dejar la sala de operaciones, la querida celebridad ya se encuentra enfocada en su proceso de rehabilitación. En La Red le hemos seguido la pista de cerca a su evolución, confirmando que la artista avanza de manera satisfactoria en su recuperación para retornar a sus actividades cotidianas con la mejor energía.

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