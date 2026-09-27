Actriz de ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ fue operada de urgencia: así avanza su recuperación

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Actriz Merena Dimont pasó por el quirófano para una delicada cirugía de cadera: cómo se encuentra

La actriz Merena Dimont pasó por el quirófano para una delicada cirugía de cadera. Ella habló en exclusiva para ‘La Red’ y relató cómo vivió el angustiante momento.

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La actriz Merena Dimont pasó por el quirófano para una delicada cirugía de cadera. Ella habló en exclusiva para ‘La Red’ y relató cómo vivió el angustiante momento.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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