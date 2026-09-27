Exvocalista del 'Binomio de Oro', 'El Meke', fue operado de 3 procedimientos: qué le pasó

El reconocido cantante de vallenato Jonathan Jaraba, más conocido como 'El Meke', encendió las alarmas en el mundo del entretenimiento tras confirmarse su reciente ingreso a la sala de cirugía. El artista pasó por el quirófano hace apenas unos días para someterse a un procedimiento médico nada sencillo.

Lejos de tratarse de una intervención menor, el intérprete se sometió a tres cirugías en un mismo procedimiento. La noticia sobre su salud tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes de inmediato empezaron a preguntarse sobre los motivos de su paso por el hospital.



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¿Qué le pasó a Jonathan Jaraba 'El Meke'?

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El entorno del cantante de vallenato confirmó que el artista tuvo que entrar al quirófano para solucionar problemas de salud que requerían atención médica especializada. Sorprendentemente, no se trató de una sola intervención, sino que los especialistas le realizaron tres cirugías consecutivas.





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¿Cuáles fueron las cirugías que le realizaron a 'El Meke'?

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Aunque la noticia del múltiple procedimiento quirúrgico ha generado gran curiosidad y preocupación entre sus fanáticos, se espera el parte médico oficial y las declaraciones del propio artista para conocer los detalles específicos de cada una de las tres operaciones que le tuvieron que hacer.

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