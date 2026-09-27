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'El Meke', fue operado de tres procedimientos: qué le pasó y cómo está

Jonathan Jaraba, conocido como ‘El Meke’, pasó por el quirófano y se sometió a tres cirugías. El cantante habló sobre su recuperación y compartió detalles de su estado de salud.

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Exvocalista del 'Binomio de Oro', 'El Meke', fue operado de 3 procedimientos: qué le pasó

Jonathan Jaraba, conocido como ‘El Meke’, pasó por el quirófano y se sometió a tres cirugías. El cantante habló sobre su recuperación y compartió detalles de su estado de salud.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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