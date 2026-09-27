Reykon, el líder, fue sometido a delicada intervención quirúrgica: "Era muy doloroso"

El cantante paisa Reykon, 'El Líder', vive un contraste de emociones. Mientras celebra el éxito y la expectativa por sus 'shows' en el Movistar Arena, tuvo que hacer una parada técnica obligatoria en el "hospital de los muñecos" para someterse a una compleja cirugía de columna.

El artista paso por el quirófano luego de atravesar meses de un dolor insoportable que no lo dejaba ni dormir. Pero qué fue lo que le pasó exactamente al reguetonero y por qué su estado de salud encendió las alarmas de sus seguidores.



"Yo desde enero venía sintiendo un dolor en toda la pierna, y era un calambre todo el tiempo, y no me dejaba dormir. O sea, yo siempre he dicho como que pase lo que sea, pero que yo pueda dormir, y yo no podía dormir, yo no descansaba para nada (...) Yo me hice todos los tratamientos habidos y por haber, la gente que me atendió en tantos lugares sabe que no estoy mintiendo, busqué todas las ayudas posibles. Y solamente me quedó la cirugía", aseguró el intérprete de 'secretos'

¿Por qué operaron a Reykon de la columna?

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El intérprete llevaba un largo tiempo lidiando con molestias físicas severas en su espalda que terminaron afectando directamente su calidad de vida y su descanso. La gravedad del malestar fue tal que el equipo médico determinó que la intervención quirúrgica era la única opción para solucionar el problema que padecía.



De la sala de cirugía al Movistar Arena

A pesar del complejo procedimiento médico, el paisa se mantiene firme y emocionado por sus compromisos profesionales. Aunque la noticia de su ingreso al quirófano generó preocupación, Reykon se encuentra feliz por su próximos 'shows' en el Movistar Arena y concentrado en su proceso de recuperación para reencontrarse con su público en los escenarios.

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