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qué le pasó a Reykon, el líder, y por qué fue sometido a delicada intervención quirúrgica

El reconocido cantante urbano, Reykon entró al quirófano tras meses de un dolor insoportable en una de sus piernas, el cual estaba ligado a un problema de columna.

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Reykon, el líder, fue sometido a delicada intervención quirúrgica: "Era muy doloroso"

El reconocido cantante urbano, Reykon entró al quirófano tras meses de un dolor insoportable en una de sus piernas, el cual estaba ligado a un problema de columna.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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