‘Patito Feo’: Laura Esquivel y Brenda Asnicar hablan del impacto de la serie 19 años después

A 19 años del estreno del fenómeno juvenil 'Patito Feo', sus recordadas protagonistas, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, reaparecen ante las cámaras para hablar en exclusiva con 'La Red'. Las actrices abrieron su corazón para confesar el impacto real que dejó la exitosa serie en sus vidas y cómo afrontan hoy en día las luces y sombras de la fama.

En una conversación íntima, las icónicas intérpretes revelaron los desafíos de crecer bajo el ojo público y cómo logran hacerle frente a la dura realidad del mundo digital, marcada por el 'ciberbullying', las críticas a los estereotipos de belleza y el constante "veneno" de las redes sociales.



¿Cómo cambió la vida de Laura Esquivel y Brenda Asnicar tras Patito Feo?

El éxito arrasador de la producción marcó un antes y un después en la trayectoria personal y profesional de ambas celebridades. Casi dos décadas después de encarnar a las famosas 'Divinas' y 'Populares', Laura Esquivel y Brenda Asnicar reflexionaron sobre la huella imborrable que dejó la producción en sus vidas y las consecuencias de haber alcanzado una fama tan masiva a una edad temprana.

Publicidad

¿Qué dijeron sobre el ciberbullying y las críticas en redes sociales?



Las artistas no se guardaron nada a la hora de abordar la cara más oscura de la exposición mediática actual. Frente a los micrófonos de 'La Red', explicaron las herramientas y posturas con las que enfrentan hoy en día el ciberacoso y las constantes presiones por encajar en ciertos parámetros estéticos:

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.