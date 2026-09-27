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Actrices de ‘Patito Feo’, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, hablan del impacto de la serie - CaracolTV

Laura Esquivel y Brenda Asnicar en entrevista para 'La Red' rompen el silencio sobre el impacto de 'Patito Feo' y tensa relación que viven con las redes sociales. Descubre sus confesiones aquí.

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‘Patito Feo’: Laura Esquivel y Brenda Asnicar hablan del impacto de la serie 19 años después

Laura Esquivel y Brenda Asnicar en entrevista para 'La Red' rompen el silencio sobre el impacto de 'Patito Feo' y tensa relación que viven con las redes sociales. Descubre sus confesiones aquí.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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