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Sebastián Hoyos, reconocido cantante de música popular, contó que quiso ser sacerdote - CaracolTV

Antes de conquistar escenarios con la música popular, Sebastián Hoyos tuvo un sueño muy distinto: dedicar su vida al sacerdocio. El artista contó detalles de esta faceta poco conocida.

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Sebastián Hoyos, reconocido cantante de música popular, contó que quiso ser sacerdote

Antes de conquistar escenarios con la música popular, Sebastián Hoyos tuvo un sueño muy distinto: dedicar su vida al sacerdocio. El artista contó detalles de esta faceta poco conocida.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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