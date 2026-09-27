Sebastián Hoyos, reconocido cantante de música popular, contó que quiso ser sacerdote

El reconocido cantante de música popular Sebastián Hoyos sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle impensado sobre su pasado. El artista tolimense, quien ha logrado destacar en la industria gracias a sus colaboraciones musicales junto a grandes referentes del género como Jhon Alex Castaño y Alzate, tuvo en sus planes de vida un camino completamente alejado de los escenarios y los micrófonos.

Durante su infancia y adolescencia, la verdadera vocación del intérprete no era el canto, sino la fe. Sebastián Hoyos quiso ser sacerdote, una aspiración religiosa que mantuvo firme durante varios años de su juventud, mucho antes de convertirse en una figura reconocida de la música popular colombiana.



¿Por qué Sebastián Hoyos no se convirtió en sacerdote?

Pese a sus ganas iniciales de entregar su vida al servicio religioso, el tolimense decidió dar un paso al costado cuando conoció la realidad de la formación eclesiástica. Sus aspiraciones espirituales llegaron a su fin justo en el momento en que se enteró de todo lo que debía hacer para lograrlo, prefiriendo finalmente tomar el rumbo de la música.

De la vocación religiosa a colaborar con Alzate y Jhon Alex Castaño

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Tras dejar atrás el deseo de vestir el hábito, el artista enfocó todo su talento en el género popular, logrando construir una trayectoria firme que hoy lo posiciona en la industria nacional. Su talento le abrió las puertas para trabajar de la mano de importantes exponentes:



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