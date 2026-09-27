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Zion Hwang sorprendió al revelar por qué se quiere borrar uno de sus tatuajes - CaracolTV

El influencer y cantante Zion Hwang convirtió los tatuajes en una de sus principales características, pero llevar tanta tinta en su cuerpo terminó teniendo consecuencias.

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Zion Hwang sorprendió al revelar por qué se quiere borrar uno de sus tatuajes

El influencer y cantante Zion Hwang convirtió los tatuajes en una de sus principales características, pero llevar tanta tinta en su cuerpo terminó teniendo consecuencias.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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