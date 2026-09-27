Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, habló del impacto emocional de sus casi 40 cirugías

La reconocida creadora de contenido Tatiana Murillo, popularmente llamada 'La Barbie Colombiana', vuelve a ser tendencia tras revelar el impacto negativo que ha tenido en su vida su extrema transformación física. La 'influencer' se ha sometido a casi 40 cirugías y procedimientos estéticos a lo largo de su vida, una constante búsqueda de la perfección que terminó pasándole una costosa factura a su salud.

Lo que comenzó como una serie de arreglos estéticos se convirtió con el tiempo en una severa obsesión que afectó de manera directa su bienestar emocional, llevándola a atravesar por una fuerte depresión.



¿A qué cirugías y procedimientos se ha sometido Tatiana Murillo?

El historial médico de la creadora de contenido incluye intervenciones en prácticamente todo su cuerpo y rostro. Entre la larga lista de procedimientos quirúrgicos y estéticos que se ha realizado 'La Barbie Colombiana' se encuentran:



Procedimientos faciales: Rinoplastias, levantamientos de cejas, blefaroplastias, bichectomía, lipopapada y constante retoque en los labios.



Rinoplastias, levantamientos de cejas, blefaroplastias, bichectomía, lipopapada y constante retoque en los labios. Cambios corporales y de piel: Modificaciones en el color de sus ojos, cambios en la pigmentación de su piel y de su pelo.



Modificaciones en el color de sus ojos, cambios en la pigmentación de su piel y de su pelo. Moldeamiento corporal: Lipotransferencia a glúteos, liposucción, lipoescultura, lipomarcación, lipo en extremidades y vaginoplastia.



¿Por qué las cirugías llevaron a 'La Barbie Colombiana' a la depresión?

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Pese a haber logrado la apariencia física que buscaba, la acumulación de casi 40 intervenciones detonó una crisis interna. Esta constante obsesión por cambiar su cuerpo terminó afectando de forma crítica su estabilidad mental, sumergiéndola en una fuerte depresión que hoy la lleva a reflexionar sobre los límites de la estética.



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