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Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, habló del impacto emocional de sus casi 40 cirugías - CaracolTV

La transformación de Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, ha estado marcada por decenas de procedimientos estéticos. La creadora de contenido reveló que llegó a atravesar una fuerte depresión durante este proceso.

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Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, habló del impacto emocional de sus casi 40 cirugías

La transformación de Tatiana Murillo, ‘La Barbie Colombiana’, ha estado marcada por decenas de procedimientos estéticos. La creadora de contenido reveló que llegó a atravesar una fuerte depresión durante este proceso.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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