Heidi Corpus de 'Sábados Felices' se graduó de Trabajadora Social: "Siempre lo soñé"

La humorista y actriz Heidi Corpus de Sábados Felices cumplir una meta que se había trasado hace varios años: obtener su título universitario. Conoce la emotiva promesa y sacrificios detrás de su logro aquí.

La recordada actriz de 'Sábados Felices', Heidi Corpus, está celebrando por lo alto un importante logro personal. La humorista demostró que nunca es tarde para alcanzar los sueños y, tras varios años de haber pospuesto su meta, finalmente se graduó como Trabajadora Social.



Sin embargo, más allá de la alegría de recibir su título profesional, detrás de este cartón universitario se esconde una profunda historia cargada de sacrificios, perseverancia y una promesa muy especial que la impulsó a no rendirse.

¿Qué título universitario obtuvo Heidi Corpus?

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Luego de un largo camino en el que tuvo que aplazar sus estudios durante años por distintos motivos, la integrante de 'Sábados Felices' culminó con éxito la carrera de Trabajo Social. Este nuevo logro profesional marca un hito en su vida, demostrando que la disciplina y el deseo de superación pueden más que cualquier obstáculo.



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