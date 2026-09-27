Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Séptimo Día
Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Heidi Corpus de 'Sábados Felices' se graduó de Trabajadora Social: "Siempre lo soñé" - CaracolTV

La humorista y actriz, Heidi Corpus de Sábados Felices cumplió una meta que se había trasado hace varios años: obtener su título universitario. Conoce la emotiva promesa y sacrificios detrás de su logro aquí.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Heidi Corpus de 'Sábados Felices' se graduó de Trabajadora Social: "Siempre lo soñé"

La humorista y actriz, Heidi Corpus de Sábados Felices cumplió una meta que se había trasado hace varios años: obtener su título universitario. Conoce la emotiva promesa y sacrificios detrás de su logro aquí.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 27 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Thumbnail